Brembo Hyction a EICMA: il carbonio-ceramico arriva in Superbike

Brembo arriva a EICMA 2026, in programma dal 3 all’8 novembre, con un disco freno che ha già un piede su strada e uno in pista. Si chiama Brembo Hyction™, è in carbonio-ceramico ed è il disco che l’azienda bergamasca porta in esposizione. Ha esordito sulla Ducati Superleggera V4 Centenario e dal 2027 correrà nel FIM Superbike World Championship, dove il carbonio-ceramico non era mai entrato prima.