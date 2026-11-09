IL PROTAGONISTA

Thuram in versione monstre 'fa paura' anche a Lautaro: in questa Inter fa la differenza

Il francese, con l'assenza dell'argentino, si è preso la squadra sulle spalle

09 Nov 2026 - 10:32
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La sua prestazione contro il Como ha lasciato a bocca aperta anche il suo capitano e il suo gemello del gol, costretto a fare da spettatore causa infortunio. Lautaro Martinez ha celebrato la partita superlativa giocata da Marcus Thuram con un commento a un post dello stesso attaccante francese: tre emoticon per esaltarne la bravura e lo stato di forma devastante. Senza il Toro, Thuram è stato chiamato a fare gli straordinari - contro i lariani ha giocato nona gara consecutiva da titolare tra campionato e Champions - e si è preso sulle spalle l'Inter: da una pausa all'altra per le nazionali non è mai partito dalla panchina. Sei gol, l'ultimo contro la squadra di Fabregas, ma non solo. Tantissimo lavoro per la squadra, che non può ridursi ai quattro assist: Thuram è movimento continuo, crea spazi, dà profondità al gioco, quando punta l'avversario sa far male.

"Ha raggiunto uno status e un livello che solo in Italia può essere messo in dubbio - le parole di Chivu dopo la gara di ieri a San Siro. È Thuram, gioca in nazionale francese, ha fatto vedere le sue qualità. Ha margini di miglioramento, tira fuori la leadership e non fa pesare l’assenza di Lautaro". Thuram ha realizzato cinque gol in quattro sfide contro il Como in campionato, facendo meglio solo contro il Torino (sette marcature in cinque incontri) in Serie A (a cinque reti anche il Parma). Nell’anno solare 2026 ha preso parte a ben 22 reti - 15 gol e sette assist - in 27 presenze di campionato. Thuram in versione monstre ha convinto anche il ct della Francia Zidane: giovedì a San Siro, nel suo stadio, sfiderà l'Italia di... Pio Esposito.

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