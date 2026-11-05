i precedenti

Inter alla prova del super Como ma con la carta Chivu: è "kryptonite" per Fabregas

Domenica grande sfida a San Siro: Chivu punta sui precedenti favorevoli nello scontro diretto da alta classifica

05 Nov 2026 - 10:55
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Como alla prova Inter o Inter alla prova Como? Già farsi la domanda rende l'idea della grandezza della squadra lariana, di che risultati e considerazione ha raggiunto e dello splendido inizio stagione. Perché è vero che i nerazzurri sono campioni d'Italia ma la squadra di Fabregas è reduce dai nove gol al Lens in Champions e domenica pomeriggio, alle 18, in caso di vittoria opererebbe il sorpasso.

Anche l'Inter, però, con il rotondo 3-0 sul campo del Feyenoord è sembrata ritrovare certezze e oltretutto riavrà Jones e Stones (l'obiettivo è comunque la convocazione, se minutaggio sarà non sarà corposo), dopo il rientro di Pavard in Olanda, che renderà l'emergenza infortuni meno stringente.

E poi Cristian Chivu avrà una carta in più da giocare contro il collega spagnolo... se stesso. Sin qui i due tecnici si sono affrontati in carriera cinque volte con il bilancio che sorride al rumeno: tre vittorie, un pari e una sola sconfitta. Un ko, tra l'altro, arrivato quando sedeva sulla panchina del Parma, dunque con una squadra nettamente inferiore al Como. Restringendo il campo all'ultima stagione, Chivu è imbattuto contro Fabregas a cui ha segnato 11 gol subendone quattro. E di queste vittorie, due sono risultate particolarmente significative.

Prima il 4-3 al Sinigaglia in campionato che ha dato uno scossone a chi iniziava a credere nella rimonta del Napoli sull'Inter e in seguito il 3-2 di San Siro in Coppa Italia che aveva regalato la finale ai nerazzurri: due successi fondamentali per vincere lo scudetto e proprio la Coppa Italia. Cosa succederà tra 72 ore?

Cristian Chivu è il miglior allenatore della storia dell'Inter (dopo 70 partite)

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© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti
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