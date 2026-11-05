Inter alla prova del super Como ma con la carta Chivu: è "kryptonite" per Fabregas

Como alla prova Inter o Inter alla prova Como? Già farsi la domanda rende l'idea della grandezza della squadra lariana, di che risultati e considerazione ha raggiunto e dello splendido inizio stagione. Perché è vero che i nerazzurri sono campioni d'Italia ma la squadra di Fabregas è reduce dai nove gol al Lens in Champions e domenica pomeriggio, alle 18, in caso di vittoria opererebbe il sorpasso.