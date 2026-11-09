Se l'Inter è quella vista contro il Como, sarà molto difficile tenere il suo passo
Dopo Rotterdam, ancora una volta sono stati cancellati i complessi di inizio stagione: con Lautaro e gli inglesi diventa potenzialmente inarrestabiledi Enzo Palladini
Se l'Inter fosse sempre quella del primo tempo contro il Como, per tutte le altre ci sarebbero ben poche speranze. Una prestazione tra le migliori della stagione, forse la migliore insieme a quella di Rotterdam contro il Feyenoord. Messe da parte (Chivu spera in maniera definitiva) le distrazioni che hanno costellato la prima parte di questo campionato, la formazione nerazzurra ha messo sotto in maniera netta la squadra che ha stupito l'Europa e che viene giustamente considerata la più bella realtà emergente del nostro campionato. Fabregas può avere un paio di attenuanti, vale a dire le assenze di vari trequartisti e il giorno in meno di riposo rispetto alla prestazione in Champions League di metà settimana. Ma la prima mezz'ora dell'Inter è stata un ottimo esempio di come affrontare una partita-chiave di questa Serie A. E comunque anche tra i padroni di casa mancavano Lautaro Martinez, Stones e Jones, vale a dire il capitano e due dei quattro acquisti estivi.
L'Inter resta attaccata alla Lazio capolista, rosicchiandole due punti, ma con la consapevolezza di avere ritrovato quel carattere che serve per puntare in alto. Essersi parlati, magari anche ad alta voce, dopo il derby, è servito, come sempre servono i confronti di questo tipo. Se due indizi fanno una prova, le partite disputate contro Feyenoord e Como ci dicono che la squadra di Chivu si è tolta di dosso tutti i complessi che l'avevano attanagliata a inizio stagione: 5 gol segnati, almeno altrettante occasioni importanti create nelle due gare, 0 gol subiti e anche questa è una notizia. Nessun rischio vero, nessun errore di supponenza da parte dei difensori e del portiere. Incubi in meno per le notti di Chivu.
Ci sono alcuni punti fermi di questa squadra che hanno resistito al periodo complicato, si sono scrollati di dosso le scorie del derby e adesso si propongono come gli uomini-chiave per continuare a inseguire tutti i sogni possibili. Il primo è l'immenso Marcus Thuram, un giocatore che dopo le lunghe assenze della passata stagione, sta dimostrando di essere un attaccante di livello mondiale. Nessuno come lui è capace di trasformare un'azione difensiva in una potenziale occasione da gol. Quando parte in progressione, sono pochissimi i difensori che possono stargli dietro o provare a limitarlo. L'altro, sorprendentemente, è Carlos Augusto, un giocatore che dà sempre il meglio di sé stesso, sia che lo si faccia giocare da esterno a tutta fascia, sia che venga impiegato come difensore centrale di sinistra. Errori pochi, punti a suo favore molti.
Cosa manca quindi a questa Inter per avvicinarsi alla perfezione? Al momento manca l'apporto del capitano Lautaro, anche dal punto di vista psicologico e non solo tecnico. Manca la mira di Federico Dimarco, che ha all'attivo in questa stagione zero gol e un solo assist, ma sta tornando al cento per cento dal punto di vista fisico e contro il Como è arrivato almeno tre volte vicino alla marcatura personale. Mancano due dei tre inglesi, Stones e Jones (Spence invece ha confermato di essere una forza della natura), che possono portare esperienza e qualità alla squadra. Manca ancora quel pizzico di sicurezza in più da parte di Akanji, che l'anno scorso non sbagliava mezzo intervento e quest'anno qualcosa non è andato benissimo. Ma già così, resta la squadra favorita per lo scudetto.