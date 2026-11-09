Se l'Inter è quella vista contro il Como, sarà molto difficile tenere il suo passo

Ci sono alcuni punti fermi di questa squadra che hanno resistito al periodo complicato, si sono scrollati di dosso le scorie del derby e adesso si propongono come gli uomini-chiave per continuare a inseguire tutti i sogni possibili. Il primo è l'immenso Marcus Thuram, un giocatore che dopo le lunghe assenze della passata stagione, sta dimostrando di essere un attaccante di livello mondiale. Nessuno come lui è capace di trasformare un'azione difensiva in una potenziale occasione da gol. Quando parte in progressione, sono pochissimi i difensori che possono stargli dietro o provare a limitarlo. L'altro, sorprendentemente, è Carlos Augusto, un giocatore che dà sempre il meglio di sé stesso, sia che lo si faccia giocare da esterno a tutta fascia, sia che venga impiegato come difensore centrale di sinistra. Errori pochi, punti a suo favore molti.