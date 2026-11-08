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Chivu: "Solo in Italia si può mettere in discussione Thuram. Mai parlato di infortuni e problematiche"

L'allenatore nerazzurro ha parlato alla fine della partita vinta a San Siro con il Como

08 Nov 2026 - 21:24
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Cristian Chivu non nasconde la soddisfazione per l'ottima prova della sua Inter che ha superato il Como molto più nettamente di quanto abbia mostrato il punteggio: "Nove partite in 27 giorni superate con energia, con qualità, con risultati positivi. Non si può sempre vincere anche se ci proviamo, a volte ci sono anche delle amarezze che devi accettare e prepararti al meglio col lavoro, la mentalità nell'affrontare le prossime che possono influenzare il cammino della squadra in campionato e Champions. Abbiamo alzato il ritmo, abbiamo provato quanto fatto in preparazione, pressioni fatte bene col collettivo, si è ragionato da squadra nel fare le cose giuste per mettere la squadra avversaria in difficoltà. Un primo tempo fatto molto bene che ci ha permesso di andare all'intervallo sul 2-0 e a volte bisogna anche saper gestire energie e fare cose funzionali alla partita, sfruttare le transizioni". 

E ancora: "Complimenti ai ragazzi, tutti meravigliosi. C'è sempre da migliorare anche dopo la partita di oggi, miglioramenti che sono funzionali al percorso. Non si può avere tutto ed essere perfetti, le stagioni sono lunghe, le partite tante e bisogna interpretarle al meglio con quello che si ha, provare a fare rotazioni e avere motivazione sempre alta e ribattere colpo su colpo. C'entrano tante cose, gli infortuni, le trasferte in cui rientri alle 4 di mattina, c'entra confrontarsi e dirsi le cose in faccia quando si vince e quando no. Abbiamo perso una partita che era importante come il derby ma si va avanti. Bisogna tirar su tutto quello che abbiamo nel bagaglio per affrontare una stagione importante e ambiziosa che vogliamo fare. Bisogna trovare il piglio giusto. Abbiamo reagito dopo il derby ed era importante, avevamo reagito anche dopo il Brugge, c'era tanta amarezza. Dopo 9 partite direi che potevamo fare meglio ma anche peggio". 

In conferenza stampa poi, Chi si è concentrato anche sui singoli: "Solo in Italia ogni tanto viene messo in discussione uno come Thuram - ha tuonato il tecnico rumeno -. Ha tirato fuori la leadership in un momento in cui non c'è Lautaro. Siamo senza il Toro, ma gli attaccanti si sono sempre messi a disposizione tranne i casi di febbre e vomito. Non siamo mai venuti a parlare di infortuni e problematiche, anche quando siamo dovuti andare a pescare dall'Under 23. FInora abbiamo vissuto una stagione di alti e bassi. I bassi finora direi che sono stati pochi anche se hanno fatto male". 

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