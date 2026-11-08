Chivu: "Solo in Italia si può mettere in discussione Thuram. Mai parlato di infortuni e problematiche"

E ancora: "Complimenti ai ragazzi, tutti meravigliosi. C'è sempre da migliorare anche dopo la partita di oggi, miglioramenti che sono funzionali al percorso. Non si può avere tutto ed essere perfetti, le stagioni sono lunghe, le partite tante e bisogna interpretarle al meglio con quello che si ha, provare a fare rotazioni e avere motivazione sempre alta e ribattere colpo su colpo. C'entrano tante cose, gli infortuni, le trasferte in cui rientri alle 4 di mattina, c'entra confrontarsi e dirsi le cose in faccia quando si vince e quando no. Abbiamo perso una partita che era importante come il derby ma si va avanti. Bisogna tirar su tutto quello che abbiamo nel bagaglio per affrontare una stagione importante e ambiziosa che vogliamo fare. Bisogna trovare il piglio giusto. Abbiamo reagito dopo il derby ed era importante, avevamo reagito anche dopo il Brugge, c'era tanta amarezza. Dopo 9 partite direi che potevamo fare meglio ma anche peggio".