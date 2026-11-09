Italia, allenamento sotto la pioggia: confermato il 4-3-3. Cisse centravanti

La Nazionale prepara le sfide di Nations League contro Francia e Belgio

09 Nov 2026 - 16:57
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Alphadjo Cisse © instagram

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Allenamento sotto la pioggia per la Nazionale oggi a Coverciano per preparare la prima delle due partite di Nations League, giovedì sera a Milano contro la Francia.

Gruppo al completo agli ordini di Roberto Mancini che hanno svolto esercizi di riscaldamento per poi dividersi: diversi giocatori titolari ieri si sono diretti in palestra, gli altri sono rimasti in campo, fra questi Kayode, Palestra, Scalvini, il debuttante Palma, Gatti, Ghilardi, Ahanor.

Davanti al reparto arretrato si sono alternati nel ruolo di regista Tonali, Ricci e il giovane Cassano. Quanto all'attacco, nel 4-3-3, è stato impiegato centravanti il milanista Cisse, altra novità, alternandosi a Pio Esposito e Scamacca. La sessione odierna si è svolta a porte aperte, quella di domani pomeriggio sarà completamente chiusa.

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