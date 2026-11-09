Italia, allenamento sotto la pioggia: confermato il 4-3-3. Cisse centravanti

Davanti al reparto arretrato si sono alternati nel ruolo di regista Tonali, Ricci e il giovane Cassano. Quanto all'attacco, nel 4-3-3, è stato impiegato centravanti il milanista Cisse, altra novità, alternandosi a Pio Esposito e Scamacca. La sessione odierna si è svolta a porte aperte, quella di domani pomeriggio sarà completamente chiusa.