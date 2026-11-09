Gasperini: "Siamo competitivi da alcuni mesi"

Il tecnico giallorosso sempre più ambizioso: "La Roma è cresciuta molto"

09 Nov 2026 - 16:14
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"La mia storia con la Roma è ancora giovane, iniziata un anno e mezzo fa, ma è meravigliosa come quelle precedenti. Speriamo di continuare su questa strada". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a margine del premio ricevuto a Genova "Cuore di Leone-Gian Luigi Corti".

"Roma è straordinaria anche a livello di entusiasmo per il calcio - ha aggiunto -. Ha sempre lo stadio pieno, mentre la Lazio ha magari altri problemi". Poi un primo bilancio di questa stagione: "Siamo competitivi ormai da alcuni mesi. La Roma è cresciuta molto, ma eravamo partiti bene anche l'anno scorso. Undici partite non sono certo molte, ma comunque significative per come si è comportata la squadra. L'ambiente ci dà grande benzina per poter fare bene". Sul futuro il tecnico ha ribadito che l'obiettivo è quello "di continuare sulla strada intrapresa".

Gasperini ha infine concluso: "Quando è finita la storia con l'Atalanta sono venuto in una piazza di cui io ero un acerrimo nemico. Un avversario non proprio stimato, ma anche questa era una bella sfida. Io ero convinto che quella romanista fosse la piazza con il maggiore entusiasmo calcistico".

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