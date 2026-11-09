Gasperini: "Siamo competitivi da alcuni mesi"

"Roma è straordinaria anche a livello di entusiasmo per il calcio - ha aggiunto -. Ha sempre lo stadio pieno, mentre la Lazio ha magari altri problemi". Poi un primo bilancio di questa stagione: "Siamo competitivi ormai da alcuni mesi. La Roma è cresciuta molto, ma eravamo partiti bene anche l'anno scorso. Undici partite non sono certo molte, ma comunque significative per come si è comportata la squadra. L'ambiente ci dà grande benzina per poter fare bene". Sul futuro il tecnico ha ribadito che l'obiettivo è quello "di continuare sulla strada intrapresa".