Inter, Bonny salta la nazionale per un problema muscolare

Ange Yoan Bonny non prenderà parte agli impegni della Costa d'Avorio durante questa sosta nazionali per un problema muscolare sorto nei minuti finali di Inter-Como. Al suo posto il ct Renard ha convocato l'attaccante dello SK Sturm Graz, Oumar Diakité. Di seguito il comunicato ufficiale della federazione ivoriana: "La Federazione Ivoriana di Calcio informa che l'attaccante degli Elefanti, Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), è forfait per la 3ª e 4ª giornata delle qualificazioni alla CAN 2027, per motivi medici. Per rimediare alla sua assenza, il commissario tecnico nazionale, Hervé Renard, ha convocato l'attaccante dello SK Sturm Graz, Oumar Diakité. Si unisce al gruppo degli Elefanti in vista della doppia sfida contro il Gambia. La FIF augura un rapido ristabilimento ad Ange-Yoan Bonny e un buon rientro in nazionale a Oumar Diakité".