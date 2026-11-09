Fiocco azzurro per Pierluigi Gollini: il portiere della Roma è diventato papà

Pierluigi Gollini, portiere della Roma, e la moglie Ariel Serra sono diventati genitori del piccolo Loen, con mamma e bambino che godono entrambi di ottima salute. L'annuncio della gravidanza era stato affidato ai social network lo scorso agosto attraverso un post condiviso accompagnato dalla dedica: "La vita, a volte, ti regala ciò che hai sempre sognato, noi siamo stati molto fortunati. Vi amo". È il secondo figlio della coppia, dopo Soleil che Ariel Serra aveva avuto da una precedente relazione.