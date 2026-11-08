Serie A, Inter-Como 2-0: Pio Esposito e Thuram riportano la vittoria a Chivu

L’Inter questa volta inizia col piglio giusto, ne fa due nei primi 20’ con Pio Esposito e Thuram e poi legittima una vittoria mai in discussione. Entrambe le squadre partono subito forte, ma i nerazzurri impiegano appena 10 minuti a mettere le cose in chiaro. Thuram serve Spence, che mette in mezzo un cross teso e basso su cui Pio Esposito arriva per primo e batte Robert Sanchez per l’1-0. La reazione del Como è timida, e i giocatori di Fabregas non riescono a uscire dalla pressione organizzata, e molto offensiva, dell’Inter. Ed ecco che al 19’ la squadra di Chivu trova anche il raddoppio: Thuram si trova il pallone sul cross di Zielinski, si gira e batte Robert Sanchez: 2-0 dopo neanche venti minuti a San Siro. Il Como continua a non trovare spazi per servire i tre alle spalle di Douvikas, e i nerazzurri abbassano i ritmi, cercando così di gestire il vantaggio e limitare i tentativi degli avversari. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 2-0 per l’Inter, sempre padrona del campo e vicina anche al terzo gol con Dimarco.