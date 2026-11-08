Serie A, Inter-Como 2-0: Pio Esposito e Thuram riportano la vittoria a Chivu

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L’Inter questa volta inizia col piglio giusto, ne fa due nei primi 20’ con Pio Esposito e Thuram e poi legittima una vittoria mai in discussione. Entrambe le squadre partono subito forte, ma i nerazzurri impiegano appena 10 minuti a mettere le cose in chiaro. Thuram serve Spence, che mette in mezzo un cross teso e basso su cui Pio Esposito arriva per primo e batte Robert Sanchez per l’1-0. La reazione del Como è timida, e i giocatori di Fabregas non riescono a uscire dalla pressione organizzata, e molto offensiva, dell’Inter. Ed ecco che al 19’ la squadra di Chivu trova anche il raddoppio: Thuram si trova il pallone sul cross di Zielinski, si gira e batte Robert Sanchez: 2-0 dopo neanche venti minuti a San Siro. Il Como continua a non trovare spazi per servire i tre alle spalle di Douvikas, e i nerazzurri abbassano i ritmi, cercando così di gestire il vantaggio e limitare i tentativi degli avversari. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 2-0 per l’Inter, sempre padrona del campo e vicina anche al terzo gol con Dimarco.
Nella ripresa è ancora l’esterno – mvp dello scorso campionato – a rendersi pericoloso: il primo mancino è parato da Sanchez, il secondo termina sull’esterno della rete. Il Como tenta di impadronirsi del campo, ma il possesso è sterile e la prima chance è un tiro-cross di Nico Paz su cui nessuno interviene, ma Martinez è attento e respinge. L’Inter si compatta dietro, cercando però di ripartire ogni volta che può, e all’80’ Thuram – autore di una grande prestazione – sfiora il 3-0 dopo essersi fatto metà campo palla al piede. Pochi minuti dopo ecco la prima vera grande occasione per il Como: Nico Paz riceve a centro area, ma il suo mancino di prima scheggia l’incrocio dei pali e finisce alto. A San Siro finisce 2-0 per l’Inter, che – trascinata da un grande Thuram – vince una partita mai in discussione. Brusco stop per il Como, che cede il quarto posto in classifica al Milan e va alla sosta dopo una sconfitta.
IL TABELLINO
Inter-Como 2-0
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu (36’ s.t. Sucic), Zielinski (27’ s.t. Mkhitaryan), Dimarco (42’ s.t. Diouf); Thuram (42’ s.t. Pavard), Pio Esposito (27’ s.t. Bonny). Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bisseck, Bovio, Pavard, Stones, Diouf, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Jones, Bonny, Lavelli.
Como (4-2-3-1): Robert Sanchez; Yan Couto (28’ s.t. Liberali), Jacobo Ramon, Kempf, Valle (28’ s.t. Kaiki); Perrone (1’ s.t. Ricci), Milla; Da Cunha (28’ s.t. Caqueret), Nico Paz, Baturina (1’ s.t. Smolcic); Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
A disposizione: Butez, Vigorito, Kaiki, Dossena, Smolcic, Kambwala, Goldaniga, De Paoli, Ricci, Caqueret, Lahdo, Papaccioli, Liberali.
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 12’ Pio Esposito, 19’ Thuram
Ammoniti: Pio Esposito (I)
Espulsi:
LE STATISTICHE DI INTER-COMO
L'Inter ha vinto tutte le ultime 12 partite di Serie A contro il Como, allungando la propria striscia di successi consecutivi più lunga nella storia contro una singola avversaria nella competizione.
Nell’era dei tre punti a vittoria, questa è la quinta volta che l’Inter raccoglie almeno 28 punti nelle prime 11 partite di un campionato di Serie A, dopo 2009/10, 2017/18, 2019/20 e 2023/24.
Due clean sheet di fila in tutte le competizioni per l’Inter per la prima volta in stagione: non ci riusciva da maggio, striscia di tre contro Parma e Lazio in A e sempre Lazio in Coppa Italia.
Era dalla stagione 2021/22 che l’Inter non riusciva a segnare almeno 28 gol nelle prime 11 partite di un campionato di Serie A.
L'Inter ha vinto tutte le ultime 15 sfide interne contro il Como, mantenendo la porta inviolata in nove delle ultime 10.
L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime sette gare al Meazza contro il Como in campionato; i nerazzurri avevano registrato sette clean sheet casalinghi consecutivi solo contro tre formazioni in Serie A in precedenza: Genoa (tra il 2015 e il 2021), Reggina (tra il 2003 e il 2009) e Torino (tra il 1969 e il 1976).
L’Inter ha ottenuto sei successi nelle prime sei partite interne di Serie A, un traguardo raggiunto in precedenza solo nelle stagioni 1937/38, 1950/51, 1953/54 e 1979/80.
Era dal 6 aprile 2003 (contro la Lazio) che il Como non subiva almeno due gol nei primi 20 minuti di un match di Serie A.
Appena un tiro e 0.02 di expected goals per il Como nei primi 45 minuti contro l’Inter: entrambi sono record negativi per i lariani in un primo tempo dal loro ritorno in Serie A (un tiro anche contro la Juventus ad agosto 2024).
Francesco Pio Esposito è il primo giocatore italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere quota 10 reti in Serie A – in generale prima di lui ci sono riusciti solo Assane Diao (12) e Kenan Yildiz (19).
Pio Esposito ha segnato il suo 10° gol in Serie A con la maglia dell'Inter all'età di 21 anni e 133 giorni; l'ultimo giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra di reti in campionato con la maglia nerazzurra era stato Mario Balotelli a 18 anni e 271 giorni, il 10 maggio 2009 contro il Chievo.
Francesco Pio Esposito ha segnato in due presenze di fila in una singola stagione tra tutte le competizioni con il club per la prima volta dallo scorso marzo (contro Atalanta e Fiorentina in quel caso).
Marcus Thuram ha realizzato cinque gol in quattro sfide contro il Como in campionato, facendo meglio solo contro il Torino (sette marcature in cinque incontri) in Serie A (a cinque reti anche il Parma).
Nell’anno solare 2026 Marcus Thuram ha preso parte a ben 22 reti (15G+7A) in 27 presenze di campionato; nel periodo soltanto Donyell Malen (26) ha fatto meglio in Serie A. Il francese solo nell’anno solare 2024 (22 - 18G+4A) era stato coinvolto in così tanti gol considerando i maggiori cinque campionati europei.
Primo assist in Serie A per Djed Spence: l’inglese non partecipava direttamente a un gol in un match di campionato dal 6 aprile 2025, assist in Tottenham-Southampton di Premier League.
Presenza numero 250 per Federico Dimarco con la maglia dell'Inter considerando tutte le competizioni. Di queste 178 sono arrivate in Serie A.