Thuram riconquista la Francia: Zidane lo convoca per gli impegni di Nations. Conferma per Diouf

Marcus Thuram riconquista la Francia: l'attaccante dell'Inter è stato convocato dal ct Zinedine Zidane per gli impegni di Nations League contro Italia e Turchia. Un'altra soddisfazione per Tikus, che era rimasto fuori dalla prima lista di convocati redatta da Zizou. Le prestazioni, i gol e la continuità degli ultimi mesi in nerazzurro hanno convinto l'ex fuoriclasse a puntare sul figlio di Lillien. "Per Marcus è lo stesso, è un'opportunità per vederlo. C'era un infortunio ed era una possibilità di averlo a disposizione. Conosce la nazionale francese, volevo vederlo.", il commento del ct sulla convocazione del nerazzurro.