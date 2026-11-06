Thuram riconquista la Francia: Zidane lo convoca per gli impegni di Nations. Conferma per Diouf

Marcus Thuram riconquista la Francia: l'attaccante dell'Inter è stato convocato dal ct Zinedine Zidane per gli impegni di Nations League contro Italia e Turchia. Un'altra soddisfazione per Tikus, che era rimasto fuori dalla prima lista di convocati redatta da Zizou. Le prestazioni, i gol e la continuità degli ultimi mesi in nerazzurro hanno convinto l'ex fuoriclasse a puntare sul figlio di Lillien. "Per Marcus è lo stesso, è un'opportunità per vederlo. C'era un infortunio ed era una possibilità di averlo a disposizione. Conosce la nazionale francese, volevo vederlo.", il commento del ct sulla convocazione del nerazzurro.
Thuram vola in nazionale con un compagno nerazzurro: Andy Diouf. Il centrocampista, diventato esterno destro a tutta fascia con Chivu e terzino sinistro con la Francia, è stato confermato dopo l'esordio con la nazionale maggiore nella scorsa sosta nazionali. Tra gli "italiani" conferme anche per Pierre Kalulu della Juventus, Adrien Rabiot e Mike Maignan del Milan e Lucas Da Cunha del Como. Niente da fare invece per il suo compagno di squadra Butez: l'estremo difensore era stato incluso nella lista dei convocati di ottobre, mentre questa volta è stato escluso.