Lamine Yamal cambia casa: comprata l'ex villa di Shakira e Piqué per 11 milioni

L'obiettivo degli interventi, le cui tempistiche di consegna e i dettagli progettuali restano riservati, è personalizzare gli ambienti secondo i gusti del giovane attaccante e dell'influencer, uniti ormai da diversi mesi tra sostegno allo stadio e momenti quotidiani condivisi sui social. La maestosa proprietà garantisce massima privacy e include ampi giardini, piscine private, una palestra e diversi impianti sportivi, oltre a ospitare al suo interno lo storico studio di registrazione utilizzato in passato dalla cantante colombiana, sul cui eventuale mantenimento o trasformazione non sono ancora trapelate decisioni ufficiali.