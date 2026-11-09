Lamine Yamal cambia casa: comprata l'ex villa di Shakira e Piqué per 11 milioni

Lamine Yamal e Ines Garcia © instagram
Lamine Yamal e la fidanzata Ines Garcia si preparano a iniziare un nuovo capitolo insieme a Barcellona nella lussuosa villa un tempo appartenuta a Shakira e Gerard Piqué, acquistata dal calciatore blaugrana per circa 11 milioni di euro.
Secondo quanto documentato dall'agenzia spagnola Europa Press, la coppia ha raggiunto la proprietà a bordo di un furgone nero e accompagnata dalla sicurezza per seguire da vicino l'avanzamento di un cantiere ancora in piena attività, tra container e operai intenti a rimuovere i detriti.
L'obiettivo degli interventi, le cui tempistiche di consegna e i dettagli progettuali restano riservati, è personalizzare gli ambienti secondo i gusti del giovane attaccante e dell'influencer, uniti ormai da diversi mesi tra sostegno allo stadio e momenti quotidiani condivisi sui social. La maestosa proprietà garantisce massima privacy e include ampi giardini, piscine private, una palestra e diversi impianti sportivi, oltre a ospitare al suo interno lo storico studio di registrazione utilizzato in passato dalla cantante colombiana, sul cui eventuale mantenimento o trasformazione non sono ancora trapelate decisioni ufficiali.