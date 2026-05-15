Cardinale, frecciata all'Inter: "Non si può arrivare in finale di Champions e perdere 5-0"

In un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato del momento di difficoltà dei rossoneri. Il numero uno di RedBird ha inoltre messo in luce alcune criticità del calcio italiano: "Vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l'importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l'Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica".

E a proposito di polemica, Cardinale ne ha poi approfittato per lanciare una frecciata all'Inter: "Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa. Si tratta del divario di 4 a 1 nei diritti tv tra la Premier e tutti gli altri. Il gap del calcio italiano è aumentato. Solo che, per come va il mondo oggi, non lo risolverete senza soldi".

