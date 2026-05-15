Cardinale, frecciata all'Inter: "Non si può arrivare in finale di Champions e perdere 5-0"

Il proprietario del Milan ha parlato della situazione dei rossoneri e delle criticità del calcio italiano

15 Mag 2026 - 08:14
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato del momento di difficoltà dei rossoneri. Il numero uno di RedBird ha inoltre messo in luce alcune criticità del calcio italiano: "Vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l'importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l'Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica". 
E a proposito di polemica, Cardinale ne ha poi approfittato per lanciare una frecciata all'Inter: "Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa. Si tratta del divario di 4 a 1 nei diritti tv tra la Premier e tutti gli altri. Il gap del calcio italiano è aumentato. Solo che, per come va il mondo oggi, non lo risolverete senza soldi".

videovideo
Leggi anche

Il giorno dopo la contestazione Furlani convoca un vertice con lo staff: "Uniti per la Champions"

gerry cardinale
milan
inter
champions league

Ultimi video

00:59
La gioia di Marotta

La gioia di Marotta

00:58
L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

00:51
Caos calendari: tutte le ultimissime

Caos calendari: tutte le ultimissime

02:05
Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

01:15
La finale dell'arbitro

La finale dell'arbitro

00:32
Chivu, 10 in pagella

Chivu, 10 in pagella

02:14
Inter, stagione da sogno

Inter, stagione da sogno

01:50
La firma di Lautaro

La firma di Lautaro

01:45
Dybala verso l'addio

Dybala verso l'addio

01:41
Yildiz sposa la Juventus

Yildiz sposa la Juventus

01:29
Napoli, il ritorno del capitano

Napoli, il ritorno del capitano

01:44
Allegri-Ibra, è scontro

Allegri-Ibra, è scontro

00:56
Sarri contro la Lega

Sarri contro la Lega

01:47
Lazio, una finale al buio

Lazio, una finale al buio

02:30
Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

00:59
La gioia di Marotta

La gioia di Marotta

I più visti di Calcio

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

ITW TOTTI DICH

Totti:""Champions, Roma, Gasp e Ranieri in nazionale: vi dico tutto"

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:05
Roma-Lazio a mezzogiorno non è un record: quella volta che si giocò alle 10.30
08:14
Cardinale, frecciata all'Inter: "Non si può arrivare in finale di Champions e perdere 5-0"
07:58
Mondiali 2026, consegnato alla Fifa lo stadio Azteca di Città del Messico
22:57
Real Madrid, bufera al Bernabeu: striscioni contro Florentino Perez, il presidente litiga coi tifosi
21:52
Mondiali, 'italiani' Maignan, Rabiot, Koné e M.Thuram tra convocati Francia