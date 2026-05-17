Genoa, De Rossi: "Ringrazio tifosi, voglia di ricominciare è tanta"

"In questi sei mesi lo stadio mi ha dato più di quanto ho meritato. Abbiamo fatto il giro di campo, siamo 14/mi ma non do mai per scontato questa passione. C'è un legame importante. La voglia di ricominciare e ripartire è molta, anche se un po' d vacanza ci vuole. Sono entrato subito un frullatore di emozioni". Così Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, a Sky Sport, dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, nell'ultima gara interna stagionale dei rossoblù.