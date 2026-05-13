Lazio-Inter, le pagelle nerazzurre: Akanji gigante, Lautaro e Dumfries decisivi. Il lusso di Chivu

J. Martinez 6,5 - Prima che finisca la partita ci mette la faccia, nel senso che para con il volto un tiro pericoloso di Dia.

Bisseck 6 - Si prende un'ammonizione dopo appena sei minuti per un eccesso di foga e da lì in poi si comporta di conseguenze, cercando di stare alla larga dai guai.

Akanji 7,5 - Dopo una manciata di minuti si ritrova a essere l'unico non gravato da cartellino giallo della sua difesa. Mantiene la lucidità e sa che quando c'è qualcosa da rischiare, il compito tocca a lui. Nell'ultima mezz'ora due interventi belli e puntuali evitano problemi.

Bastoni 6 - Ha bisogno di sentirsi minacciato in qualche occasione per tirare fuori l'orgoglio, ma nel frattempo un'ammonizione subita lo limita un po' nelle chiusure. Dal 31' st Carlos Augusto sv.

Dumfries 7 - Dopo un paio di richiami di Chivu che gli chiede di dare ampiezza alla manovra, va in pressione su Nuno Tavares e gli strappa il pallone da cui confeziona l'assist per il 2-0. Dal 23' st Luis Enrique 5,5 - Appena entrato spreca un'occasione abbastanza gustosa, poi non entra bene in partita.

Barella 6,5 - La gran voglia degli ultimi tempi continua ad accompagnarlo anche in questa prestazione, fatta di incursioni pericolose e rientri utilissimi. Zielin

ski 6,5 - Parte, un po' a sorpresa, da vertice alto del triangolo di centrocampo. Un ruolo a cui non è più abituato e che lo mette un po' in difficoltà. Verso la fine del primo tempo, Chivu lo rimette al suo posto e da lì l polacco diventa fondamentale nella gestione del pallone.

Sucic 6,5 - Il vero playmaker della squadra, sempre molto basso a ricevere palla dai difensori, qualche volta aiutato da Barella. Partita di buona personalità per tempi di gioco e spazi occupati. Dal 23' st Mkhitaryan 6 - Probabilmente una delle sue ultime apparizioni in nerazzurro, disputata con la solita dignità.

Dimarco 6,5 - Una partita disputata a velocità di crociera, senza quelle fiammate impressionanti di qualche mese fa. In tutto questo però le sue giocate portano sempre qualcosa di interessante dalle parti dell'area avversaria, compreso il corner da cui arriva l'1-0.

L. Martinez 7 - Resta un po' defilato per una buona porzione del primo tempo, non trovando spazio tra le linee dove di solito gli piace molto farsi trovare. Però compare puntualmente quando si tratta di appoggiare in porta il gol del 2-0. Dal 31' st Bonny sv.

Thuram 6,5 - Anche quando non è al cento per cento delle sue possibilità, i suoi quasi due metri sono sempre un buon deterrente per chiunque. Gli basta una spizzata per la carambola su Marusic che porta l'1-0.