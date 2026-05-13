lazio-inter

Lazio-Inter, le pagelle nerazzurre: Akanji gigante, Lautaro e Dumfries decisivi. Il lusso di Chivu

Le pagelle dell'Inter nella finale di Coppa Italia 2025/26: Josep Martinez alla fine ci mette la firma

di Enzo Palladini
13 Mag 2026 - 23:02
1 di 23
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

INTER 

J. Martinez 6,5 - Prima che finisca la partita ci mette la faccia, nel senso che para con il volto un tiro pericoloso di Dia. 
Bisseck 6 - Si prende un'ammonizione dopo appena sei minuti per un eccesso di foga e da lì in poi si comporta di conseguenze, cercando di stare alla larga dai guai. 
Akanji 7,5 - Dopo una manciata di minuti si ritrova a essere l'unico non gravato da cartellino giallo della sua difesa. Mantiene la lucidità  e sa che quando c'è qualcosa da rischiare, il compito tocca a lui. Nell'ultima mezz'ora due interventi belli e puntuali evitano problemi. 
Bastoni 6 - Ha bisogno di sentirsi minacciato in qualche occasione per tirare fuori l'orgoglio, ma nel frattempo un'ammonizione subita lo limita un po' nelle chiusure. Dal 31' st Carlos Augusto sv. 
Dumfries 7 - Dopo un paio di richiami di Chivu che gli chiede di dare ampiezza alla manovra, va in pressione su Nuno Tavares e gli strappa il pallone da cui confeziona l'assist per il 2-0. Dal 23' st Luis Enrique 5,5 - Appena entrato spreca un'occasione abbastanza gustosa, poi non entra bene in partita. 
Barella 6,5 - La gran voglia degli ultimi tempi continua ad accompagnarlo anche in questa prestazione, fatta di incursioni pericolose e rientri utilissimi. Zielin
ski 6,5 - Parte, un po' a sorpresa, da vertice alto del triangolo di centrocampo. Un ruolo a cui non è più abituato e che lo mette un po' in difficoltà. Verso la fine del primo tempo, Chivu lo rimette al suo posto e da lì l polacco diventa fondamentale nella gestione del pallone. 
Sucic 6,5 - Il vero playmaker della squadra, sempre molto basso a ricevere palla dai difensori, qualche volta aiutato da Barella. Partita di buona personalità per tempi di gioco e spazi occupati. Dal 23' st Mkhitaryan 6 - Probabilmente una delle sue ultime apparizioni in nerazzurro, disputata con la solita dignità. 
Dimarco 6,5 - Una partita disputata a velocità di crociera, senza quelle fiammate impressionanti di qualche mese fa. In tutto questo però le sue giocate portano sempre qualcosa di interessante dalle parti dell'area avversaria, compreso il corner da cui arriva l'1-0. 
L. Martinez 7 - Resta un po' defilato per una buona porzione del primo tempo, non trovando spazio tra le linee dove di solito gli piace molto farsi trovare. Però compare puntualmente quando si tratta di appoggiare in porta il gol del 2-0. Dal 31' st Bonny sv. 
Thuram 6,5 - Anche quando non è al cento per cento delle sue possibilità, i suoi quasi due metri sono sempre un buon deterrente per chiunque. Gli basta una spizzata per la carambola su Marusic che porta l'1-0. 

Allenatore Chivu 7 - Il lusso della semplicità. Mette in campo una squadra logica e porta a casa il suo secondo trofeo alla prima stagione intera. 

pagelle
lazio-inter
inter
finale
coppa italia

Ultimi video

01:28
Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

02:03
Thuram: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita"

Thuram: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita"

03:06
Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

00:59
Mauro: "L'Inter ha fatto il suo dovere vincendo la Coppa Italia"

Mauro: "L'Inter ha fatto il suo dovere vincendo la Coppa Italia"

00:28
Ranocchia: "Merito di Chivu, ha risollevato l'ambiente"

Ranocchia: "Merito di Chivu, ha risollevato l'ambiente"

05:26
Marotta: "Impegno e traguardo condiviso"

Marotta: "Impegno e traguardo condiviso"

01:55
La Russa fa le sue pagelle: "Voto 10 alle due curve. A Chivu invece..."

La Russa fa le sue pagelle: "Voto 10 alle due curve. A Chivu invece..."

01:21
Le Pagelle di Lazio-Inter

Le pagelle di Piantanida: Dumfries feat. Fred De Palma, Akanji gioca a scacchi con Dia

02:22
Inter, serata magica: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

Inter, serata magica: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

06:26
Sarri: "Abbiamo fatto tutto da soli"

Sarri: "Abbiamo fatto tutto da soli. Derby? A mezzogiorno giocano loro, io non vengo..."

01:53:05
Lazio-Inter: partita integrale

Lazio-Inter: partita integrale

00:56
Chivu: "Meritati questi due trofei vinti in una stagione"

Chivu: "Meritati questi due trofei vinti in una stagione"

03:08
L'Inter vince la decima Coppa Italia: la cerimonia della premiazione

L'Inter vince la decima Coppa Italia: la cerimonia della premiazione

02:22
Medaglia d'argento per la Lazio

Medaglia d'argento per la Lazio

02:05
Martinez e Dumfries: "Stagione molto positiva"

Lautaro: "Tanto orgoglio". Dumfries: "Bello l'assist al capitano, era arrabbiato...". Poi promuovono Chivu: "10"

01:28
Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

I più visti di Coppa Italia

Inter, quante amiche per il doblete: dal Milan all'Atalanta, ecco perché tutti tifano i nerazzurri

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

MCH CHIVU CARICA LAUTARO - PRE LAZIO 12/05 MCH

Chivu "mentalizza" Lautaro prima della finale: carica e… "Sium" alla CR7

Lautaro in esclusiva: "Aspettiamo questo trofeo da tre anni. Ora mi sento alla grande"

Lautaro in esclusiva: "Aspettiamo questo trofeo da tre anni. Ora mi sento alla grande"

Marcus Thuram

Inter, recupero lampo per Thuram: si è allenato col gruppo, le sensazioni verso la finale

MCH INTER THURAM IN GRUPPO MCH

L'Inter recupera Thuram: il francese lavora in gruppo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:05
Coppa Italia, l'albo d'oro: l'Inter a quota 10 successi
22:42
Inter, a Roma i tifosi sfottono i cugini e la loro contestazione: "Furlani resta con noi"
22:39
Inter, Lautaro Martinez terzo goleador nerazzurro di tutti i tempi
Roberto Mancini
22:24
Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe ad allenare l'Italia anche domattina. Vuole vincere un Mondiale"
21:48
Inter, Lautaro in Coppa Italia come Crespo e Cruz: la statistica