Vanoli: "Ragazzi ci tenevano, se merito di restare alla Fiorentina? Parlano i numeri"

"Questi ragazzi ci tenevano, faccio i complimenti al gruppo. Ricordo quello che è successo quest'anno. Se resto? Mi sono già espresso su questo, mi voglio godere questa vittoria. Quando c'è un pizzico di serenità si può giocare bene, il nostro obiettivo era la salvezza quando sono arrivato, la società ha sempre avuto stime nei miei confronti". Così Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus. "Se merito di restare? Ci sono i numeri, ho portato la società all'obiettivo e l'ho raggiunto, Sarà la società a decidere ma sono certo di una cosa. Se fossi io il tecnico della Fiorentina del prossimo anno vorrei che fosse di alto livello", ha aggiunto.