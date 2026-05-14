L'ANALISI

Inter, Chivu fa doblete al primo tentativo: come Mourinho, anzi in un certo senso anche meglio

Per la terza volta i nerazzurri centrano l'accoppiata scudetto-Coppa Italia, tanti meriti a Chivu che in meno di un anno si è costruito l'etichetta di vincente

di Enzo Palladini
14 Mag 2026 - 08:01
videovideo

Si fa presto a dire doblete. Vincere il campionato e la Coppa Italia nella stessa stagione non è impresa da tutti. Cristian Chivu ci è riuscito al primo anno e nemmeno quel mito di José Mourinho ce l’aveva fatta. Il primo anno aveva vinto "solo" lo scudetto, per esagerare l’anno successivo con il Triplete. Prima di Mou e Chivu, i nerazzurri avevano fatto una sola doppietta, nel 2005-06 con Roberto Mancini in panchina, doppietta per la verità “postuma” perché lo scudetto venne assegnato dopo il processo di Calciopoli. È il 2010 quindi il vero confronto. Chivu c’era e c’è, era giocatore ed è allenatore. E su quella panchina ha regalato alla sua gente un nuovo allungo sul Milan: 21-19 in tema di scudetti, 10-5 le Coppe Italia, 3-0 i doblete.

Già, perché al Milan questa impresa non è mai riuscita, nemmeno ai tempi d’oro. L’ha centrata 6 volte la Juventus (di cui 4 nel fruttuoso primo quinquennio di Allegri), mentre con una doppietta a testa ci sono il Grande Torino (1943), il Napoli di Maradona (1987) e la Lazio di Eriksson (2000). Una serie di nomi che rendono ancora più appagante il trionfo di Chivu, protagonista a sorpresa di una stagione trionfale dopo un inizio che lasciava qualche dubbio.

Riavvolgiamo velocemente il nastro per rivivere questi ultimi dodici mesi di storia nerazzurra. A fine maggio 2025, la tifoseria era sotto un tram dopo aver visto sfumare in rapida successione tre obiettivi che sembravano lì a un passo, per poi sentirsi dire addio da un allenatore come Simone Inzaghi, capace di raggiungere due finali di Champions League. Sembrava una squadra finita e senza futuro, con giocatori anziani da mandare in pensione e ragazzi più giovani che non sembravano in grado di risalire dopo lo shock. C’era un Mondiale per club da giocare onorevolmente. Chissà come andò davvero la trattativa per Cesc Fabregas, un giorno il presidente Beppe Marotta forse racconterà con un sorriso la verità. Serviva un nome nuovo in 24 ore ed ecco uscire dal cilindro quello di Chivu. A questo punto sarebbe bello riuscire a capire chi aveva avuto l’idea, qualche mese prima, di chiamarlo a dirigere e salvare il Parma. Perché se il romeno è diventato in così breve tempo un allenatore vincente, si parte proprio da lì. In quel breve periodo si era comunque capito che aveva le stimmate per affrontare questo mestiere.

Con il senno di poi è facile dirlo, vincere la Coppa Italia significava semplicemente compiere il proprio dovere. L’Inter era strafavorita per il valore dei giocatori, per l’abitudine alle sfide importanti, per il modo di stare in campo che con poche eccezioni è stato certificato in questi ultimi mesi. In campionato, le due partite erano finite 2-0 e 3-0 per i nerazzurri, la stagione si chiude così con un 7-0 globale per la squadra di Chivu. Se in casa nerazzurra qualcuno pensava di dover vendicare il 2-2 della passata stagione che spalancò la strada allo scudetto del Napoli, anche questa missione è stata compiuta. Può succedere che una squadra strafavorita butti via una partita sentendosi troppo sicura di sé, ma nemmeno questa è stata una trappola capace di fermare l’Inter. I giocatori fondamentali non hanno sbagliato approccio, Lautaro ha segnato, Dumfries ha dominato la fascia, Akanji è stato fenomenale nelle chiusure difensive, Barella non è stato fermo un attimo. Con queste premesse no, non si può perdere.

Nella stagione interista resta la macchia dell’eliminazione dalla Champions League contro il Bodo. L’importante è che venga studiata per diventare lezione di vita. Adesso bisogna pensare al futuro, c’è una squadra da ritoccare parecchio a livello numerico con qualche giocatore anziano da sostituire, magari anche da ritoccare con due-tre giocatori di livello, che consentano di continuare a vincere. Ma questo sarà argomento di un futuro prossimo, adesso è puro godimento.

Capitan Lautaro alza la decima Coppa Italia dell'Inter

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

inter
coppa italia
chivu
doblete
commento
analisi

Ultimi video

03:06
Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

02:48
Inter, spogliatoio ribaltato: festa, musica, balli e… hamburger

Inter, spogliatoio ribaltato: festa, musica, balli e… hamburger

00:44
Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

00:15
Luis Henrique "spacca" la faccia a Pedro

Luis Henrique "spacca" la faccia a Pedro

00:46
Mauro: "La componente più importante dell'Inter è la società"

Mauro: "La componente più importante dell'Inter è la società"

02:24
Una parola per descrivere Chivu: "psicologico", "umano", "rianimatore"

Una parola per descrivere Chivu: "psicologico", "umano", "rianimatore"

06:28
Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

01:09
Panucci: "L'Inter è troppo coccolata, i giocatori non erano in terapia intensiva"

Panucci: "L'Inter è troppo coccolata, i giocatori non erano in terapia intensiva"

07:41
Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

03:59
Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

04:14
La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

01:13:23
Postpartita | Finale | 13 maggio

Postpartita | Finale | 13 maggio

01:29
Zaccagni: "C'è rammarico, ci abbiamo messo del nostro"

Zaccagni: "C'è rammarico, ci abbiamo messo del nostro"

07:10
Chivu: "Vincere non è mai scontato"

Chivu: "Vincere non è mai scontato"

02:03
Thuram: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita"

Thuram: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita"

03:06
Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

I più visti di Coppa Italia

"Ci giochiamo la vita per te", i laziali citano Beethoven: lo show delle coreografie all'Olimpico

Inter, serata magica: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

Inter, serata magica: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

Non solo l'Inter, fanno festa altri 7 club: come la Coppa Italia cambia la corsa all'Europa

Inter, quante amiche per il doblete: dal Milan all'Atalanta, ecco perché tutti tifano i nerazzurri

Inter 2025/26

Tutti i vincitori della Coppa Italia degli ultimi venti anni

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:05
Coppa Italia, l'albo d'oro: l'Inter a quota 10 successi
22:42
Inter, a Roma i tifosi sfottono i cugini e la loro contestazione: "Furlani resta con noi"
22:39
Inter, Lautaro Martinez terzo goleador nerazzurro di tutti i tempi
Roberto Mancini
22:24
Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe ad allenare l'Italia anche domattina. Vuole vincere un Mondiale"
21:48
Inter, Lautaro in Coppa Italia come Crespo e Cruz: la statistica