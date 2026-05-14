Inter, Chivu fa doblete al primo tentativo: come Mourinho, anzi in un certo senso anche meglio

Si fa presto a dire doblete. Vincere il campionato e la Coppa Italia nella stessa stagione non è impresa da tutti. Cristian Chivu ci è riuscito al primo anno e nemmeno quel mito di José Mourinho ce l’aveva fatta. Il primo anno aveva vinto "solo" lo scudetto, per esagerare l’anno successivo con il Triplete. Prima di Mou e Chivu, i nerazzurri avevano fatto una sola doppietta, nel 2005-06 con Roberto Mancini in panchina, doppietta per la verità “postuma” perché lo scudetto venne assegnato dopo il processo di Calciopoli. È il 2010 quindi il vero confronto. Chivu c’era e c’è, era giocatore ed è allenatore. E su quella panchina ha regalato alla sua gente un nuovo allungo sul Milan: 21-19 in tema di scudetti, 10-5 le Coppe Italia, 3-0 i doblete.