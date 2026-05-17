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Inter, Dumfries: "Rigiocare la finale col Psg per scudetto e Coppa Italia? Dico no. Il mio futuro dopo il Mondiale"

L'esterno olandese a Libero: "Queste vittorie sono il simbolo di un gruppo che in un momento complicato ha saputo reagire"

17 Mag 2026 - 11:44
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"Se mi dicessero 'Dammi Scudetto e Coppa Italia e ti faccio rigiocare la finale di Champions di un anno fa'? Non accetterei. L’anno scorso è finita male ma ce l’abbiamo messa tutta. Il modo migliore per dimenticare quella delusione era ripartire. Non era scontato e ci siamo riusciti. Per questo mi tengo scudetto e Coppa Italia, sono il simbolo di un gruppo che in un momento complicato ha saputo reagire. Chivu è stato bravissimo. Ha trovato la chiave giusta. Non era facile". Parole di Denzel Dumfries in un'intervista a 'Libero'. Il futuro dell'esterno olandese dell'Inter resta in bilico, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028: anche quest'estate come un anno fa potrà liberarsi a fronte del pagamento della clausola di 25 milioni inserita nel rinnovo di contratto arrivato a inizio 2025. "Non ci sono segreti. Tutti sanno che nel mio contratto c’è una clausola. Io posso dire che qui sto benissimo, ma davvero. C’è un Mondiale davanti e poi, come ogni anno, mi troverò con la società per fare il punto della situazione. Abbiamo sempre fatto così e faremo così anche questa volta". Intanto l'Inter ha messo nel mirino Marco Palestra, di proprietà dell'Atalanta in prestito al Cagliari, per raccogliere la sua eredità: "È un grande esterno. Mi piace molto. Nell’Inter devono arrivare solo i grandi giocatori e lui starebbe bene nel nostro gruppo".

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