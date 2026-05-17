I tifosi della Juventus contestano dopo il ko con la Fiorentina: "Avete rotto il c..."

La sconfitta contro la Fiorentina nell'ultima gara casalinga della stagione ha scatenato la protesta di alcuni tifosi della Juventus. Diverse persone si sono radunate all'esterno dell'Allianz Stadium per mostrare il proprio dissenso. "Rispettate i nostri colori", "La Juve siamo noi" e "Ci avete rotto il c...." sono alcuni dei cori cantati nei confronti di Locatelli e compagni.