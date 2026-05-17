Iran sempre più verso i Mondiali: "incontro costruttivo" con la Fifa. I dettagli

17 Mag 2026 - 13:44
Iran © afp

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Passi avanti e distensivi in vista della partecipazione ai Mondiali della nazionale iraniana. Il segretario generale della Fifa, Mattias Grafström, ha infatti definito "molto costruttivo" l'incontro svoltosi a Istanbul con la Federcalcio di Teheran. "Stiamo lavorando a stretto contatto e non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Repubblica Islamica dell'Iran ai Mondiali - ha dichiarato il rappresentante della FIFA in una nota -. Abbiamo potuto discutere di alcune questioni operative, come facciamo con tutte le federazioni affiliate. Sono molto soddisfatto della qualità delle nostre discussioni. In definitiva, sia la Federazione calcistica iraniana che la Fifa sono molto soddisfatte di questo incontro e non vedono l'ora di dare il benvenuto alla nazionale iraniana".

Il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, nei giorni scorsi aveva detto che non erano ancora stati rilasciati i visti alla nazionale iraniana. La procedura dovrebbe essere completata in Turchia. Quanto all'incontro con la Fifa, Taj lo ha definito "positivo e costruttivo. Abbiamo potuto esprimere le nostre preoccupazioni, riaffermando al contempo un impegno condiviso per garantire la partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali".

L'incontro, svoltosi presso la sede della Federcalcio turca si è tenuto mentre la nazionale iraniana si preparava a partire lunedì mattina per un ritiro in Turchia, prima di recarsi negli Stati Uniti. 30 i giocatori selezionati, la rosa definitiva dei Mondiali sarà di 26 convocati: nel gruppo c'è Mehdi Taremi, mentre l'altro attaccante Sardar Azmoun, autore di 57 gol con la nazionale e già giocatore del Bayer Leverkusen e della Roma, non è stato chiamato. L'attaccante, che in passato aveva sostenuto i manifestanti anti-regime, è stato recentemente accusato di "tradimento" dai media statali iraniani dopo la pubblicazione, a marzo, di una sua foto insieme all'emiro di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti dove gioca e risiede. L'allenatore Amir Ghalenoei si è difeso giurando "che l'esclusione è solo per motivi tecnici".

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Dopo essersi qualificato per la quarta volta consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo, l'Iran avrà il quartier generale a Tucson, in Arizona, prima di iniziare il torneo il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. L'Iran affronterà poi il Belgio il 21 giugno, prima di concludere la fase a gironi contro l'Egitto il 26 giugno a Seattle.

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