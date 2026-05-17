Iran sempre più verso i Mondiali: "incontro costruttivo" con la Fifa. I dettagli

Passi avanti e distensivi in vista della partecipazione ai Mondiali della nazionale iraniana. Il segretario generale della Fifa, Mattias Grafström, ha infatti definito "molto costruttivo" l'incontro svoltosi a Istanbul con la Federcalcio di Teheran. "Stiamo lavorando a stretto contatto e non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Repubblica Islamica dell'Iran ai Mondiali - ha dichiarato il rappresentante della FIFA in una nota -. Abbiamo potuto discutere di alcune questioni operative, come facciamo con tutte le federazioni affiliate. Sono molto soddisfatto della qualità delle nostre discussioni. In definitiva, sia la Federazione calcistica iraniana che la Fifa sono molto soddisfatte di questo incontro e non vedono l'ora di dare il benvenuto alla nazionale iraniana".