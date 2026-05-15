Josep Martinez vuole completare la rimonta: con lui titolare l'Inter avrebbe 20 milioni in più per il mercato

"Non è stata un'annata facile per me, lo sapete tutti" ha detto il 27enne dopo la partita contro la Lazio e non è difficile immaginare che le sue parole andassero all'incidente mortale in cui era rimasto coinvolto a fine ottobre. Una tragedia che lo ha segnato nel profondo e ha segnato anche il lavoro di tutti i giorni. "Avrebbe potuto avere più opportunità in stagione, ma Josep sa i motivi per cui non è successo" aveva detto Chivu dopo la semifinale di ritorno contro il Como, paventando qualche problema di troppo nel lavoro quotidiano. Ma proprio in quel periodo era partita la rimonta di cui abbiamo parlato, Pepo ora sta convincendo tutti e aspira al ruolo che gli era stato disegnato addosso nell'estate 2024 quando l'Inter aveva speso circa 15 milioni di euro per acquistarlo dal Genoa: l'eredità di Sommer.