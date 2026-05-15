Josep Martinez vuole completare la rimonta: con lui titolare l'Inter avrebbe 20 milioni in più per il mercato

Capitan Lautaro alza la decima Coppa Italia dell'Inter
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Josep Martinez sempre più convincete: può prendere l'eredità di Sommer. Come possono cambiare i piani mercato dell'Interdi Stefano Fiore
Lo avevamo scritto prima della partita, lo ribadiamo a maggior ragione oggi dopo che l'Inter ha vinto la Coppa Italia centrando pure il clean sheet: la rimonta di Josep Martinez, iniziata qualche settimana fa, sta per arrivare all'ultima curva e ora la dirigenza nerazzurra, ovviamente assieme a Cristian Chivu, sta seriamente valutando la possibilità di promuovere titolare lo spagnolo per la prossima stagione quando Yann Sommer non ci sarà più, visto che è destinato a partire a parametro zero in scadenza di contratto.
"Non è stata un'annata facile per me, lo sapete tutti" ha detto il 27enne dopo la partita contro la Lazio e non è difficile immaginare che le sue parole andassero all'incidente mortale in cui era rimasto coinvolto a fine ottobre. Una tragedia che lo ha segnato nel profondo e ha segnato anche il lavoro di tutti i giorni. "Avrebbe potuto avere più opportunità in stagione, ma Josep sa i motivi per cui non è successo" aveva detto Chivu dopo la semifinale di ritorno contro il Como, paventando qualche problema di troppo nel lavoro quotidiano. Ma proprio in quel periodo era partita la rimonta di cui abbiamo parlato, Pepo ora sta convincendo tutti e aspira al ruolo che gli era stato disegnato addosso nell'estate 2024 quando l'Inter aveva speso circa 15 milioni di euro per acquistarlo dal Genoa: l'eredità di Sommer.
Saranno importanti anche le ultime due partite stagionali contro Verona e Bologna dove, passerella per salutare Sommer a parte, avrà verosimilmente altri minuti in cui convincere definitivamente tutti. Se ne parlerà nelle riunioni di mercato tra proprietà, dirigenza e allenatore anche perché con Martinez titolare la prossima stagione quei 20 milioni di euro da investire sul nuovo portiere, si era tanto parlato di Vicario, potrebbero essere destinati altrove. E con un profondo restyling, non la chiamiamo rivoluzione per non smentire Marotta, da fare sarebbe un bell'assist per le casse interiste.
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