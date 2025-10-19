Inter, muro Akanji: anche Bastoni e Barella fanno i complimenti

Akanji ha convinto sin dall'inizio l'allenatore Cristian Chivu. Subito titolare nello sfortunato esordio 3-4 contro la Juventus, l'ex City è poi sempre sceso in campo dal primo minuto sia in campionato che in Champions League. Nelle 7 partite stagionali (5 Serie A, 2 UCL), Akanji vanta clean sheet in 4 match, con una media di 1.2 contrasti vinti e 7.5 duelli totali. Il suo ingaggio ha perfettamente riempito il vuoto lasciato da Benjamin Pavard, ceduto al Marsiglia nelle ultime ore di mercato dopo alcune prestazioni non convincenti e soprattutto l'episodio del padel durante il Mondiale per Club che avrebbe lasciato anche strascichi nello spogliatoio.