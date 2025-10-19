Inter, muro Akanji: anche Bastoni e Barella fanno i complimenti

Manuel Akanji brilla nell'Inter contro la Roma: tra i migliori in campo e osannato su Instagram da Barella e Bastonidi Stefano Fiore
Manuel Akanji è il nuovo pilastro della difesa dell'Inter. Arrivato in prestito dal Manchester City questa estate con diritto di riscatto da 15 milioni di euro, il difensore svizzero, classe 1995, ha già conquistato i tifosi nerazzurri con prestazioni solidissime. Ieri, nella vittoria per 1-0 contro la Roma (Serie A 2025/26, 7ª giornata), Akanji è stato uno dei migliori in campo, guidando la linea a tre. Su Instagram, i compagni Nicolò Barella e Alessandro Bastoni hanno tessuto le sue lodi, "giocatore folle, mamma mia".
Akanji ha convinto sin dall'inizio l'allenatore Cristian Chivu. Subito titolare nello sfortunato esordio 3-4 contro la Juventus, l'ex City è poi sempre sceso in campo dal primo minuto sia in campionato che in Champions League. Nelle 7 partite stagionali (5 Serie A, 2 UCL), Akanji vanta clean sheet in 4 match, con una media di 1.2 contrasti vinti e 7.5 duelli totali. Il suo ingaggio ha perfettamente riempito il vuoto lasciato da Benjamin Pavard, ceduto al Marsiglia nelle ultime ore di mercato dopo alcune prestazioni non convincenti e soprattutto l'episodio del padel durante il Mondiale per Club che avrebbe lasciato anche strascichi nello spogliatoio.
Nel post-partita, siparietto social con due compagni di squadra. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni hanno commentato il post di Akanji: "Mamma mia" le parole del compagno di reparto, "Giocatore folle" scrive il vice-capitano. E lo svizzero ha messo un cuore a entrambi mentre i migliaia di like confermano che è gà entrato nel cuore dei tifosi.