Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Fisico, gol e qualità: Bonny è l'Ange-lo di Chivu. Così l'Inter può aspettare Thuram

L'attaccante francese ha convinto tutti sul campo. Numeri importanti, prestazioni di livello: ora il salto di qualità in Europa

di Max Cristina
19 Ott 2025 - 06:46

L'angelo custode di Cristian Chivu ha un nome e un cognome: Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese, che ha accompagnato il tecnico nerazzurro in tutta la sua avventura in Serie A prima al Parma e poi all'Inter, sta convincendo tutti. Ma proprio tutti. Arrivato quasi in sordina come primo colpo dell'estate dopo una stagione tra alti e bassi con i ducali, Bonny sta confermando sul campo di avere quelle qualità che la dirigenza nerazzurra cercava in un attaccante già dalla passata stagione, andando a toccare corde e valori di Thuram nel metodo ormai collaudato di gioco dei nerazzurri. Il gol da tre punti contro la Roma è solo un ulteriore tassello di una crescita costante, nemmeno troppo lenta, che può permettere al titolare nel ruolo di pensare alla completa guarigione senza affanni. Una boccata d'ossigeno puro per l'Inter, una sterzata decisa rispetto al recente passato.

Bonny durante la sosta ha lavorato duramente alla Pinetina e anche all'Olimpico i frutti si sono visti ben oltre il gol. La capacità di difendere il pallone dalle spallate dei difensori della Roma, ma anche la velocità e la lucidità in occasione del gol. Un attaccante completo che ha saputo lavorare per la squadra in ogni reparto senza lesinare giocate di qualità e formando con Lautaro una coppia che a una prima occhiata nulla ha fatto invidiare a quella titolare con il connazionale al suo posto.

Ora dopo qualche mese di interismo Bonny è entrato stabilmente nelle rotazioni di Chivu e nessuno osa nemmeno più chiedersi il perché. Le risposte del resto le sta dando il campo oltre ai dati che dalla Pinetina dicono essere formidabili. Innanzitutto, come riportano i dati Opta, Bonny è stato l'unico giocatore dell'Inter ad aver già totalizzato almeno tre gol e tre gol assist nelle prime sette presenze in nerazzurro da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), ma soprattutto è l'unico giocatore insieme a Nico Paz del Como - a lungo nei radar di Ausilio - ad aver già preso parte ad almeno tre gol e tre assist in questo campionato. Numeri nemmeno sfiorati al Parma, ma comunque intravisti dalla società nerazzurra.

Al francese ora manca l'ultimo step: il salto di qualità anche in Europa. Un'occasione dovrebbe arrivare già in settimana in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise, magari in coppia con l'altro talento spendibile tanto per il presente quanto per il futuro. Thuram è avvisato: può concentrarsi sul recupero dall'infortunio, ma a differenza del passato la concorrenza in attacco è spietata.

Roma-Inter: le foto del big match dell'Olimpico

1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

inter
bonny

Ultimi video

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

La Juve all'esame Como

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

I più visti di Inter

Basta un lampo di Bonny: l'Inter passa anche all'Olimpico. Chivu aggancia Gasp e Conte in vetta

Ausilio: "Neymar una caz..., mai sentiti e mai offerto. Chivu perfetto, ecco com'è andata con Fabregas e De Zerbi"

Cristian Chivu (Inter)

Chivu: "Pio o Bonny? Tutti pronti per giocare, non so quando torna Thuram. Stimo Gasperini"

Un volo privato per accelerare i tempi: Lautaro scalda il motore per Roma

DICH CHIVU PRE ROMA DICH

Chivu: "In questa stagione possiamo arrivare fino in fondo ovunque"

Chivu: "Orgoglioso di questi ragazzi, si sono lasciati alle spalle le delusioni del passato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:00
Milan: anche Loftus-Cheek a rischio per la Fiorentina
23:36
Inter, Sommer: "Tre punti importanti fuori casa"
23:24
Inter, Bonny: "lavorato di squadra con grande spirito"
23:08
Inter, Barella: "Serviva fiducia e Chivu è stato un esempio"
22:27
Torino, Cairo: "Toro doveva tirare fuori tutto, l'ha fatto"