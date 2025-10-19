Fisico, gol e qualità: Bonny è l'Ange-lo di Chivu. Così l'Inter può aspettare Thuram

L'angelo custode di Cristian Chivu ha un nome e un cognome: Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese, che ha accompagnato il tecnico nerazzurro in tutta la sua avventura in Serie A prima al Parma e poi all'Inter, sta convincendo tutti. Ma proprio tutti. Arrivato quasi in sordina come primo colpo dell'estate dopo una stagione tra alti e bassi con i ducali, Bonny sta confermando sul campo di avere quelle qualità che la dirigenza nerazzurra cercava in un attaccante già dalla passata stagione, andando a toccare corde e valori di Thuram nel metodo ormai collaudato di gioco dei nerazzurri. Il gol da tre punti contro la Roma è solo un ulteriore tassello di una crescita costante, nemmeno troppo lenta, che può permettere al titolare nel ruolo di pensare alla completa guarigione senza affanni. Una boccata d'ossigeno puro per l'Inter, una sterzata decisa rispetto al recente passato.