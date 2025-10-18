Serie A, Roma-Inter 0-1: Chivu aggancia in vetta Gasperini, basta un lampo di Bonny

L'Inter ha battuto 1-0 in trasferta la Roma e grazie al gol in apertura di partita di Bonny ha agganciato i giallorossi (e il Napoli) in vetta alla classifica di Serie A con 15 punti. Il big match dell'Olimpico è stato deciso dalla verticalizzazione di Barella che ha liberato l'attaccante francese nella metà campo romanista, lucido fino a battere Svilar sul primo palo al 6'. La reazione della formazione di Gasperini si è fatta vedere a inizio ripresa con un paio di occasioni per Dybala neutralizzate da Sommer e una deviazione di Dovbyk da pochi passi finita alta. Per l'Inter di Chivu è la quarta vittoria consecutiva in campionato, per la Roma il secondo ko interno.