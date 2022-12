Inter, Lukaku rientrato in gruppo: vuole essere al 100% contro il Napoli

© twitter

Una buona notizia per l'Inter: Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo dopo qualche giorno di lavoro individuale. L'attaccante belga si è quindi unito alla squadra, assieme ad André Onana (altro reduce dai Mondiali 2022 in Qatar) e con i soli Correa e D'Ambrosio a parte, e Simone Inzaghi attende con ottimismo l'amichevole di sabato contro il Betis che a questo punto sarà una sorta di test visto che Lukaku punta a essere al 100% della forma - anche se magari non con tutti i 90 minuti nelle gambe - il 4 gennaio per il ritorno di campionato, big match a San Siro contro il Napoli.