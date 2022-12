L'Inter riabbraccia Lukaku: obiettivo averlo al top per il Napoli

DOPO IL MONDIALE

Big Rom è tornato a Milano in anticipo per preparare il rientro dopo 43 giorni dall'ultima seduta con la squadra. Riecco anche Onana

© Getty Images L'Inter riabbraccia Romelu Lukaku 43 giorni dopo l'ultimo allenamento con la squadra. Big Rom, reduce da un Mondiale 'di lacrime' dopo l'eliminazione del Belgio nella fase a gironi, è rientrato a Milano venerdì con tre giorni di anticipo rispetto ai dieci di riposo concessi ai giocatori impegnati in Qatar per presentarsi oggi ad Appiano e ritrovare i compagni di ritorno dalla tournée a Malta. L'obiettivo di Simone Inzaghi e del suo staff è quello di farlo tornare al top della forma in vista della ripresa del campionato, quando il 4 gennaio l'Inter ospiterà il Napoli capolista a San Siro.

Chiusa l'avventura al Mondiale, Lukaku si è concesso qualche giorno di relax alle Seychelles poi a Dubai ha ripreso ad allenarsi con Johan Gerets, preparatore della nazionale belga e suo uomo di fiducia. Ora Big Rom vuole riprendersi l'Inter in tutto per tutto, dopo il lungo stop dal 28 agosto, seguito da scampoli di partita nel finale della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen a San Siro e per qualche minuto contro la Sampdoria in campionato, e il risentimento alla cicatrice del bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a fermarsi ancora.

Ad Appiano Inzaghi ritroverà anche André Onana, clamorosamente escluso per "motivi disciplinari" dal Camerun durante i Mondiali in Qatar. La decisione è stata presa dal ct Rigobert Song: il portiere nerazzurro avrebbe contestato nella riunione prepartita le sue decisioni.