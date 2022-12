Mondiali 2022, Croazia-Belgio 0-0: Lukaku e compagni eliminati

CROAZIA-BELGIO 0-0

L'attaccante dell'Inter entra nel secondo tempo, colpisce un palo e si divora altri due gol: la squadra di Dalic agli ottavi da seconda

In un match molto equilbirato e ricco di occasioni la più grande capita sul destro di Lukaku, entrato nel secondo tempo: l'attaccante dell'Inter però centra in pieno il palo a porta vuota, poi si divora altri due gol e la sfida non si sblocca più. I Diavoli Rossi salutano la competizione, i vicecampioni in carica invece si qualificano da secondi e affronteranno la vincente del Gruppo E.

LA PARTITA

L'orgoglio dei ragazzi di Martinez emerge di fatto solo nel secondo tempo di un match da dentro o fuori, troppo poco per meritarsi un posto tra le top 16 del Mondo. De Bruyne si accende solo a tratti, Mertens e Trossard si vedono poco e Lukaku tradisce divorandosi occasioni a raffica. A tenere in vita il Belgio fino all'ultimo, a dirla tutta, ci aveva pensato anche Courtois, decisivo in almeno tre situazioni nel negare alla Croazia il gol che avrebbe chiuso i conti anticipatamente. La squadra di Dalic mette in mostra tutte le sue qualità, specialmente in mezzo al campo, ma non trova mai l'occasione giusta per sfondare e alla fine si accontenta del pari. Ora può sperare in un miracolo di Giappone o Costa Rica, ma con tutta probabilità agli ottavi l'attenderà la super sfida con la Spagna.

Il vantaggio-lampo del Marocco sul Canada costringe entrambe le squadre a giocare senza risparmiarsi e al 13' i Diavoli Rossi hanno un'enorme chance con Mertens, che sull'assist di De Bruyne apre troppo il piattone e spara alle stelle da ottima posizione. Pochi minuti dopo, poi, un episodio da Var: Taylor fischia il penalty per un fallo in area di Carrasco su Kramaric, ma poco dopo viene richiamato al monitor. Il fuorigioco semiautomatico rileva infatti un offside millimetrico di Lovren a inizio azione e l'arbitro inglese giudica la posizione attiva, cancellando il rigore. La manovra croata è estremamente fluida ed efficace, mentre il Belgio si accende solo a folate, ma al 42' ha un'altra buona opportunità, con un affondo di Dendoncker non sfruttato al meglio da Mertens. Un primo tempo tutto sommato vivace si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa Martinez getta subito nella mischia Lukaku, al posto di Mertens, per giocarsi il tutto per tutto. Il nerazzurro ha subito una buona opportunità di testa, ma quella più clamorosa capita sul destro di Kovacic al 50', deviato in corner da un gran riflesso di Courtois. Il portiere del Real si ripete altre due volte, prima su Brozovic, poi su Modric, ma al 60' tocca al Belgio disperarsi: imbucata di De Bruyne per Carrasco, tiro ravvicinato murato da Juranovic che finisce tra i piedi di Lukaku. Il destro a botta sicura e porta vuota dell'attaccante dell'Inter però si stampa in pieno sul palo. Non è finita, perché Big Rom ha altre due chance clamorose nel finale, ma in entrambi i casi non è abbastanza reattivo da buttare dentro il pallone da pochi passi e al triplice fischio non può che esplodere in lacrime.

IL TABELLINO

Croazia-Belgio 0-0

Croazia (4-3-3): Livakovic 6; Juranovic 6,5, Lovren 6,5, Gvardiol 7,5, Sosa 6,5; Modric 6,5, Brozovic 6,5, Kovacic 6,5 (45'+2 st Majer sv); Livaja 5,5 (19' st Petkovic 6,5), Kramaric 6 (19' st Pasalic 5,5), Perisic 6.

Ct: Dalic 6

Belgio (4-3-3): Courtois 6,5; Meunier 6 (43' st E. Hazard sv), Alderweireld 6, Vertonghen 6, Castagne 5,5; Witsel 5,5, Dendoncker 6 (27' st Tielemans 6), De Bruyne 6; Carrasco 5,5 (27' st Doku 6,5), Mertens 5 (1' st Lukaku 5), Trossard 5 (13' st T. Hazard 5).

Ct: Martinez 5

Arbitro: Taylor

Marcatori:

Ammoniti: Dendoncker (B)

Espulsi:

Note: recupero 4'+4'

LE STATISTICHE

- Il Belgio ha mancato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali per la prima volta dal 1998.

- Il Belgio ha segnato un solo gol in questi Mondiali - nelle 19 precedenti partecipazioni tra Mondiali ed Europei, solo nella Coppa del Mondo 1930 ne aveva realizzati meno.

- La Croazia ha perso solo una delle ultime 19 partite in tutte le competizioni (12V, 6N).

- Il Belgio ha mancato l'appuntamento con il gol in due partite consecutive dei Mondiali per la prima volta dal 1982.

- Thibaut Courtois ha giocato la sua 100ª partita con il Belgio, diventando il primo portiere a raggiungere questo traguardo con il Belgio e il settimo in generale.

- Il Belgio ha schierato il secondo XI titolare più anziano (31 anni e 95 giorni) in una partita dei Mondiali nel XXI secolo, dopo l'Australia contro la Germania nel 2010 (31 anni e 118 giorni).

- Il primo tempo di Croazia-Belgio è quello che ha visto più tiri senza neanche una conclusione nello specchio ai Mondiali (nove) da Croazia-Nigeria del 2018 (12).

- Il primo tiro nello specchio del match è arrivato al minuto 49 grazie Romelu Lukaku, con la 13ª conclusione totale della partita.