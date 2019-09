Inter, Zhang punta all'Eca. Ma c'è anche De Laurentiis

LE MANOVRE

Non solo in Serie A come rivale scudetto della Juventus, la sfida Inter-Napoli si gioca anche su tavoli più "politici". Domani sarà giorno di elezioni per l'ECA, l'associazione europea dei club, e parte del Comitato esecutivo verrà rinnovata: Steven Zhang e Aurelio De Laurentiis proveranno ad aggiudicarsi un posto nel Board, nel quale sono già presenti i membri "italiani" Andrea Agnelli (che è presidente) e Ivan Gazidis. Inter, la terza maglia richiama i trionfi in Europa interit

interit

interit



interit

interit





interit

interit

interit



interit

interit Ultime gallery Vedi tutte

Un passo importante per i numeri uno di Inter e Napoli, una posizione di prestigio (ECA e Uefa sono spesso in stretto contatto per decidere il futuro del calcio europeo) che certificherebbe la posizione europea dei due club italiani. Zhang, in particolare, avrebbe a cuore l'obiettivo poiché aveva già presto parte ai lavori di alcune commissioni: in caso di elezione, sarebbe il primo membro cinese nella storia dell'Eca.