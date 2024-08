Inter: tutto ok per Bastoni, domani anche Calhanoglu, Taremi e Arnautovic in gruppo

C'è il lavoro sul campo e quello sul tavolo delle trattative di mercato. Il primo più febbrile, in questo momento. Il secondo procede invece sotto traccia. Sabato c'è l'esordio in campionato, l'Inter campione d'Italia inaugura la stagione a Marassi contro il Genoa. L'ultima amichevole estiva, a Londra contro il Chelsea, ha visto un gruppo ancora decisamente rimaneggiato ma l'allenamento odierno ha fornito notizie molto confortanti per Inzaghi. Con la condizione di Lautaro in costante crescita, positivi anche i riscontri per Calhanoglu, Taremi e Arnautovic: tutti e tre hanno svolto buona parte dell'allenamento coi compagni, il rientro a pieno ritmo in gruppo è così previsto per domani. Zielinski ha svolto invece lavoro individuale sul campo e punta a rientrare con il Lecce, per De Vrij tempi necessariamente più lunghi: solo terapie per l'olandese. Ma, soprattutto, oggi sono stati fugati i dubbi riguardanti Bastoni, che era rimasto precauzionalmente in panchina contro il Chelsea per un lieve affaticamento muscolare: il difensore sta bene e oggi si è allenato regolarmente in gruppo.