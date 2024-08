L'Inter chiude il precampionato con un 1-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge

AMICHEVOLE

Al gol di Thuram nel primo tempo replica Ugochukwo nel finale di partita

© inter.it L’Inter completa il suo precampionato con un’amichevole di lusso contro il Chelsea a Stamford Bridge: i nerazzurri lasciano Londra con un 1-1, in una partita che li vede soffrire soprattutto nei minuti finali del secondo tempo le iniziative dei blues di Maresca. Thuram sblocca l’incontro con un bel sinistro al 26’, ma Ugochukwu trova il pari al 90'. Grande prestazione di Sommer, decisivo in più riprese con una serie di ottime parate.

Con il debutto in Serie A contro il Genoa già nei pensieri, l’Inter si presenta a Londra con la voglia di chiudere il precampionato con una prova convincente, dopo la gara incolore contro il Pisa. Simone Inzaghi rinuncia a Lautaro e Calhanoglu (lasciati entrambi in Italia) e schiera il duo Thuram-Correa in attacco, dando fiducia a Bisseck in difesa e ad Asllani a centrocampo. A entrare subito negli highlights della partita è però Sommer: al 9’ Guiu prova a portare avanti il Chelsea, ma lo svizzero gli nega il gol con una grande parata. I blues di Enzo Maresca alzano allora il baricentro e l’Inter ne approfitta subito. Break di Bisseck, assist di Correa e gran gol di Thuram: i nerazzurri passano in vantaggio 1-0 al 26’. A pochi minuti dal quarantesimo si ripropone quindi il duello tra Guiu e Sommer e a vincere è ancora una volta l’estremo difensore nerazzurro: l’attaccante spagnolo è bravo a sporcare un tiro di Cucurella, ma l’elvetico trova un’altra super parata. L’Inter chiude così in vantaggio la prima frazione, nonostante a farsi preferire sia stato il Chelsea.

Nella ripresa Dimarco prova a fare subito 2-0 con un gran sinistro al volo, ma Sanchez ha un eccellente riflesso e riesce a deviare in calcio d’angolo. La perla di giornata cerca allora di produrla Nkunku dalla parte opposta: magnifica rovesciata dell’attaccante del Chelsea e altra provvidenziale parata di Sommer, che viene poi salvato dal palo un paio di minuti dopo sul sinistro ravvicinato di Colwill. Inzaghi esegue quindi i primi cambi, inserendo Frattesi, Pavard, Salcedo e Dumfries: a farsi pericoloso al 65’ è però ancora il Chelsea con Mudryk. Nel finale trovano spazio anche Fontanarosa, Quieto, Berenbruch e Topalovic: l’Inter continua però a soffrire le iniziative del Chelsea, reso più incisivo anche dagli ingressi di Palmer e Sterling. Alla fine, i nerazzurri cedono al 90’: Ugochukwu trova una grande conclusione, su cui anche Sommer questa volta non può nulla.

Si completa così con un 1-1 il ciclo di amichevoli estive per l’Inter, che ora tornerà in campo sabato 17 agosto per il debutto in Serie A contro il Genoa. Il Chelsea aprirà invece la sua stagione il giorno dopo, contro il Manchester City di Guardiola.