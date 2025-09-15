Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter, Sommer paga per tutti? Con l'Ajax si scalda Martinez

Dopo la prestazione opaca contro la Juventus lo svizzero potrebbe lasciare il posto all'ex Genoa. Anche Inzaghi nel 2022 decise di cambiare le gerarchie in porta

15 Set 2025 - 08:54

Nel mondo del calcio non esiste riconoscenza, conta solo l'ultima partita. Un criterio tanto crudele quanto ormai assodato che presto Yann Sommer potrebbe presto provare sulla propria pelle. Dopo la prestazione non impeccabile in Juventus-Inter il portiere svizzero, uno dei protagonisti della cavalcata Champions della passata stagione dei nerazzurri, è finito sulla graticola: Cristian Chivu sta valutando la possibilità di lanciare Joseph Martinez da titolare nell'esordio di mercoledì in Champions League contro l'Ajax. Una mossa che per tempismo ed età dei protagonisti potrebbe ricordare l’avvicendamento tra i pali nerazzurri tra Samir Handanovic e Andre Onana. Il capitano sloveno stava vivendo una fase di flessione e il camerunese spingeva per una opportunità: Simone Inzaghi ebbe il coraggio di far sedere in panchina un pilastro come Samir per consegnare la porta dei nerazzurri all'ex Ajax. E il cambio ufficiale di gerarchie arrivò proprio in coppa con la partita a San Siro contro il Barcellona: da quel momento Onana non ha più perso il posto e l'Inter arrivò anche grazie alle sue parate in finale. 

Leggi anche

Chivu: "Grande prestazione, ma è mancata lucidità. Potevamo gestire meglio gli ultimi 10 minuti"

TUTTI IN DISCUSSIONE

Sommer non è sicuramente l'unico responsabile del tracollo di Torino, ennesimo finale horror per i nerazzurri, ma potrebbe pagare il conto per tutti: il go di Adzic, ancora più di quello di Yildiz, ha lanciato ombre sulla titolarità dell'ex Bayern. Lasciarlo in panchina sarebbe ulteriore conferma della filosofia di Chivu: nessuno è intoccabile, gioca chi sta meglio. Un messaggio mandato forte e chiaro anche nel derby d'Italia, quando l'ex centrale non si è fatto problemi a sostituire nello stesso momento gli appannati Lautaro Martinez e Nicolò Barella, due dei totem dello spogliatoio.

La mossa aveva anche pagato i suoi dividendi: l'Inter dopo i cambia era riuscita a ribaltare la partita con il vantaggio di Marcus Thuram a 15 minuti dalla fine. Poi però i soliti errori di distrazione e superficialità, tratto ormai caratteristico di questo gruppo, sono costati di nuovo carissimo ai nerazzurri. E allora contro l' Ajax, nell'esordio stagionale europeo, non è da escludere una mini rivoluzione, dettata anche dalle tre partite che l'Inter dovrà affrontare nel giro di una settimana: Sommer non sarà l'unico a rischiare il posto

Leggi anche

Juventus e Inter: in chiave scudetto problemi simili, ma fame opposta. Tudor incide, Chivu deve dare la scossa

inter
sommer
josep martinez
chivu
champions league
ajax

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:58
Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

03:09
Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

01:08
Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

01:10
Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

01:09
Roma-Torino 0-1: gli highlights

Roma-Torino 0-1: gli highlights

01:16
Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

01:27
Allegri: "Modric campione vero"

Allegri: "Modric campione vero"

01:26
De Winter: "San Siro, che emozione!"

De Winter: "San Siro, che emozione!"

00:10
MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

I più visti di Inter

Marcus Thuram ride dopo il 4-3 Juve e divide i tifosi: "Mandatelo via!"

Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto

Chivu: "Grande prestazione, ma è mancata lucidità. Potevamo gestire meglio gli ultimi 10 minuti"

Inter, solo con Gasp una partenza peggiore. Errori e attenuanti, ma non si può più sbagliare

Juventus e Inter: in chiave scudetto problemi simili, ma fame opposta. Tudor incide, Chivu deve dare la scossa

Non è Akanji la vera mossa a sorpresa di Chivu per il match contro la Juve

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:09
Flop Neymar col Santos: arriva l'ultimatum di Ancelotti
10:12
Gravina: "Azzurri hanno qualità, ora dobbiamo andare ai Mondiali"
09:23
Jovetic: "Adzic calcia le punizioni meglio di me, mi ricorda Lampard"
08:36
Coppa Intercontinentale, Pyramids FC vince il primo turno
23:30
Milan, di Modric il gol più vecchio nella storia della Serie A: battuto Liedholm