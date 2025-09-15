Inter, Sommer paga per tutti? Con l'Ajax si scalda Martinez

Dopo la prestazione opaca contro la Juventus lo svizzero potrebbe lasciare il posto all'ex Genoa. Anche Inzaghi nel 2022 decise di cambiare le gerarchie in porta
Nel mondo del calcio non esiste riconoscenza, conta solo l'ultima partita. Un criterio tanto crudele quanto ormai assodato che presto Yann Sommer potrebbe presto provare sulla propria pelle. Dopo la prestazione non impeccabile in Juventus-Inter il portiere svizzero, uno dei protagonisti della cavalcata Champions della passata stagione dei nerazzurri, è finito sulla graticola: Cristian Chivu sta valutando la possibilità di lanciare Joseph Martinez da titolare nell'esordio di mercoledì in Champions League contro l'Ajax. Una mossa che per tempismo ed età dei protagonisti potrebbe ricordare l’avvicendamento tra i pali nerazzurri tra Samir Handanovic e Andre Onana. Il capitano sloveno stava vivendo una fase di flessione e il camerunese spingeva per una opportunità: Simone Inzaghi ebbe il coraggio di far sedere in panchina un pilastro come Samir per consegnare la porta dei nerazzurri all'ex Ajax. E il cambio ufficiale di gerarchie arrivò proprio in coppa con la partita a San Siro contro il Barcellona: da quel momento Onana non ha più perso il posto e l'Inter arrivò anche grazie alle sue parate in finale.
Sommer non è sicuramente l'unico responsabile del tracollo di Torino, ennesimo finale horror per i nerazzurri, ma potrebbe pagare il conto per tutti: il go di Adzic, ancora più di quello di Yildiz, ha lanciato ombre sulla titolarità dell'ex Bayern. Lasciarlo in panchina sarebbe ulteriore conferma della filosofia di Chivu: nessuno è intoccabile, gioca chi sta meglio. Un messaggio mandato forte e chiaro anche nel derby d'Italia, quando l'ex centrale non si è fatto problemi a sostituire nello stesso momento gli appannati Lautaro Martinez e Nicolò Barella, due dei totem dello spogliatoio.
La mossa aveva anche pagato i suoi dividendi: l'Inter dopo i cambia era riuscita a ribaltare la partita con il vantaggio di Marcus Thuram a 15 minuti dalla fine. Poi però i soliti errori di distrazione e superficialità, tratto ormai caratteristico di questo gruppo, sono costati di nuovo carissimo ai nerazzurri. E allora contro l' Ajax, nell'esordio stagionale europeo, non è da escludere una mini rivoluzione, dettata anche dalle tre partite che l'Inter dovrà affrontare nel giro di una settimana: Sommer non sarà l'unico a rischiare il posto.
