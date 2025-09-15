Inter, Sommer paga per tutti? Con l'Ajax si scalda Martinez

Nel mondo del calcio non esiste riconoscenza, conta solo l'ultima partita. Un criterio tanto crudele quanto ormai assodato che presto Yann Sommer potrebbe presto provare sulla propria pelle. Dopo la prestazione non impeccabile in Juventus-Inter il portiere svizzero, uno dei protagonisti della cavalcata Champions della passata stagione dei nerazzurri, è finito sulla graticola: Cristian Chivu sta valutando la possibilità di lanciare Joseph Martinez da titolare nell'esordio di mercoledì in Champions League contro l'Ajax. Una mossa che per tempismo ed età dei protagonisti potrebbe ricordare l’avvicendamento tra i pali nerazzurri tra Samir Handanovic e Andre Onana. Il capitano sloveno stava vivendo una fase di flessione e il camerunese spingeva per una opportunità: Simone Inzaghi ebbe il coraggio di far sedere in panchina un pilastro come Samir per consegnare la porta dei nerazzurri all'ex Ajax. E il cambio ufficiale di gerarchie arrivò proprio in coppa con la partita a San Siro contro il Barcellona: da quel momento Onana non ha più perso il posto e l'Inter arrivò anche grazie alle sue parate in finale.