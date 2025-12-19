Inter, Chivu: "I rigori? Non si possono allenare, mi basta il coraggio di tirarli"

Ha sorpreso vedere Lautaro Martinez inizialmente in panchina...

"Lautaro fuori per la finale? Non mi permetto assolutamente di pensare alla finale nelle scelte, Lautaro era all'ottava partita in 20 giorni. Anche Lautaro aveva bisogno di riposo, ci aspetta un gennaio pieno di impegni con partite fondamentali. Abbiamo bisogno di energia e gamba, non possiamo perdere giocatori. Lo stesso vale per Akanji e Calhanoglu, gli impegni sono tanti. E' la gestione di un gruppo. Martinez? Tutti meritano di giocare, tutti sono grandi campioni, tutti devono poter sostenere la causa. Abbiamo ambizioni grandi, la stagione è lunga, c'è bisogno di tutti. Luis Henrique sta crescendo molto, nessuno dell'Inter ha giocato da 4. Venire da un altro campionato non è facile ma Luis Henrique sarà pedina importante anche perché Dumfries starà fuori a lungo".