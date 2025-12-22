Juve, Exor respinge anche l'assalto dall'Arabia: "Il club non è in vendita"

Dopo il primo no a Tether, ora arriva una nuova smentita riguardo a una possibile cessione della Juventus. In merito alle anticipazioni rilanciate da Calcio e Finanza riguardo un possibile interessamento dall'Arabia Suadita per l'acquisto della maggioranza del club, sono arrivate nette smentite da parte di fonti vicine ad Exor che ci tengono a sottolineare: "L'inesistenza di qualsivoglia trattativa in merito a Juventus, riaffermando che la società non è in vendita". Un ulteriore messaggio molto chiaro dopo il secco rifiuto all'offerta recapitata di recente da Tether.