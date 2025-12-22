Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve, Exor respinge anche l'assalto dall'Arabia: "Il club non è in vendita"

22 Dic 2025 - 22:24

Dopo il primo no a Tether, ora arriva una nuova smentita riguardo a una possibile cessione della Juventus. In merito alle anticipazioni rilanciate da Calcio e Finanza riguardo un possibile interessamento dall'Arabia Suadita per l'acquisto della maggioranza del club, sono arrivate nette smentite da parte di fonti vicine ad Exor che ci tengono a sottolineare: "L'inesistenza di qualsivoglia trattativa in merito a Juventus, riaffermando che la società non è in vendita". Un ulteriore messaggio molto chiaro dopo il secco rifiuto all'offerta recapitata di recente da Tether. 

Ultimi video

01:34
SRV RULLO RINASCIMENTO FIORENTINA 22 12

La Fiorentina sorride: segnali di rinascimento viola

01:02:37
Postpartita | Finale Napoli-Bologna

Postpartita | Finale Napoli-Bologna

01:14
"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

04:21
Italiano: "Il Napoli ha over performato, ci abbiamo provato"

Italiano: "Il Napoli ha over performato, ci abbiamo provato"

02:42
Di Lorenzo: "Possiamo giocarcela con chiunque"

Di Lorenzo: "Possiamo giocarcela con chiunque"

08:39
Conte: "Complimenti ai ragazzi"

Conte: "Complimenti ai ragazzi"

01:08
Heggem: "Il Napoli è stato migliore"

Heggem: "Il Napoli è stato migliore"

03:55
Napoli-Bologna 2-0: gli highlights

Napoli-Bologna 2-0: gli highlights

02:26
Neres e Politano: "Conte? Lo seguiamo fino alla morte"

Neres e Politano: "Conte? Lo seguiamo fino alla morte"

01:52:01
Napoli-Bologna: partita integrale

Napoli-Bologna: partita integrale

05:12
De Laurentiis: "Abbiamo pareggiato i conti"

De Laurentiis: "Abbiamo pareggiato i conti"

03:26
La premiazione, il Napoli vince la Supercoppa Italiana

La premiazione, il Napoli vince la Supercoppa Italiana

01:56
Supercoppa Italiana, solo argento per il Bologna

Supercoppa Italiana, solo argento per il Bologna

00:13
Conte è una furia con Colombo: "Ammoniscimi, bravo!"

Conte è una furia con Colombo: "Ammoniscimi, bravo!"

01:47
57' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 2-0)

La difesa del Bologna sbaglia, Neres raddoppia con lo scavetto

01:34
SRV RULLO RINASCIMENTO FIORENTINA 22 12

La Fiorentina sorride: segnali di rinascimento viola

I più visti di Calcio

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

DICH DE LAURENTIIS Ambasciata 21/12 DICH

De Laurentiis: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:07
Napoli, De Laurentiis: "Conte è un maestro, ai tifosi dico 'Sognate'"
23:00
Il Genoa perde anche Thorsby per la sfida alla Roma
22:24
Juve, Exor respinge anche l'assalto dall'Arabia: "Il club non è in vendita"
22:07
Tegola Liverpool: Isak operato per frattura del perone, stop di diversi mesi
22:07
Atalanta, Ahanor si scusa per esultanza: "Non dimentico il Genoa"