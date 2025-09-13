Inter, Chivu: "Grande prestazione, ma è mancata lucidità. Thuram? Basta polemiche..."

© Getty Images
Il tecnico nerazzurro dopo il rocambolesco ko con la Juve: "Mi prendo ciò che di buono abbiamo fatto"
Cristian Chivu prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la rocambolesca sconfitta contro la Juventus: "Abbiamo fatto una grande prestazione in entrambi i tempi, però bisogna capire certi momenti - le parole del tecnico dell'Inter a Dazn -. Siamo venuti qui a fare la partita, a cercare di vincere, ci è mancata sicuramente un po' di lucidità. Specialmente negli ultimi dieci minuti".
Nessun accusa in particolare: "Io non guardo mai gli errori individuali, non è giusto parlare di un singolo. Sicuramente ci sono stati momenti che potevamo e dovevamo gestire meglio. Nella Juve nessuno si è mai vergognato di lanciare la palla in tribuna nei momenti di difficoltà...".
Su Calhanoglu: "Mi prendo la prestazione di tutta la squadra, la bella personalità messa in mostra da tutti. Lui ha fatto quello che ci aspettavamo da lui, queste sono le sue qualità".
Sulla partita nel suo complesso e sulla classifica deficitaria: "Bisogna capire quando si può fare certe cose e quando non si può farle. Avevamo speso tante energie per ribaltarla, nel finale dovevamo fare meglio certe cose. È una questione mentale e di esperienza. A che punto sono del mio percorso? Guardo quello che abbiamo fatto di buono oggi e nel secondo tempo con l'Udinese, si va avanti e si lavora, bisogna anche cancellare qualcosa accaduto nel passato per andare avanti e continuare a lavorare bene come abbiamo fatto fin qui".
"Le risate di Thuram? Non lo so, non l’ho visto ma smettiamo di far polemiche perché mettere i bastoni tra le ruote non fa bene a nessuno - ha detto Chivu in conferenza stampa - Iniziamo a parlare di quello che abbiamo visto. Mi interessa capire i momenti della partita, non gli atteggiamenti perché oggi la squadra li ha avuti giusti. Nel secondo tempo c'è stato uno stra-dominio, poi non abbiamo saputo gestire".
