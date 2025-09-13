Inter, Chivu: "Grande prestazione, ma è mancata lucidità. Thuram? Basta polemiche..."

Sulla partita nel suo complesso e sulla classifica deficitaria: "Bisogna capire quando si può fare certe cose e quando non si può farle. Avevamo speso tante energie per ribaltarla, nel finale dovevamo fare meglio certe cose. È una questione mentale e di esperienza. A che punto sono del mio percorso? Guardo quello che abbiamo fatto di buono oggi e nel secondo tempo con l'Udinese, si va avanti e si lavora, bisogna anche cancellare qualcosa accaduto nel passato per andare avanti e continuare a lavorare bene come abbiamo fatto fin qui".



"Le risate di Thuram? Non lo so, non l’ho visto ma smettiamo di far polemiche perché mettere i bastoni tra le ruote non fa bene a nessuno - ha detto Chivu in conferenza stampa - Iniziamo a parlare di quello che abbiamo visto. Mi interessa capire i momenti della partita, non gli atteggiamenti perché oggi la squadra li ha avuti giusti. Nel secondo tempo c'è stato uno stra-dominio, poi non abbiamo saputo gestire".