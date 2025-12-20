Inter, la maledizione di Bisseck: quelle mani "galeotte" che costano trofei

C'è un filo rosso, anzi nerazzurro, che lega le delusioni recenti dell'Inter e porta un nome preciso: Yann Bisseck. La sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Bologna a Riad non fa solo sfumare la possibilità di alzare un trofeo, ma conferma un problema di comportamento nella propria area che sta diventando un incubo. Ancora una volta, una prestazione solida è stata macchiata da un'ingenuità macroscopica: un fallo di mano in area. Un gesto istintivo, scomposto, che ha trasformato una partita in discesa in una disfatta, riaprendo ferite ancora non rimarginate della stagione passata.