Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
maledizione 11 metri

Inter, l’ultima vittoria ai rigori nel 2017: perché Calhanoglu e Pio non hanno tirato

Tre errori col Bologna e terzo ko dopo quelli con Atletico e Lazio, Chivu spiega: "Devo tutelare l'incolumità dei miei giocatori"

di Marco Mugnaioli
20 Dic 2025 - 13:07

Bastoni si fa ipnotizzare da Ravaglia, Barella calcia altissimo, Bonny fa un passaggio al portiere: tre rigori falliti di fila dall'Inter (in casa nerazzurra non succedeva da oltre 30 anni) mandano il Bologna in finale di Supercoppa e sanciscono un 2025 da zero titoli per la squadra di Chivu. Tre rigori sbagliati di fila come tre sono i ko di fila in una serie ai rigori dopo quelli nel 2024 con l'Atletico (il rigore di Lautaro alle stelle) e nel 2019 ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio, con l'ultimo precedente positivo, contro il piccolo Pordenone in Coppa Italia, che è datato addirittura 2017. Gli 11 metri per l'Inter assomigliano sempre più a una maledizione, ma il giorno dopo la sfida in Arabia contro i rossoblù a far discutere sono soprattutto le scelte di Chivu, che mentre la partita si avvicinava al 90' ha deciso di lasciare in panchina sia Hakan Calhanoglu che Pio Esposito e poi si è assunto ogni responsabilità. 

Leggi anche

Il triplete al contrario di Bisseck: altro fallo di mano, e altro trofeo sfumato

Anche la scelta di non far calciare Dimarco (l’ex Verona ne ha tirati 12, segnandone 9) ha fatto molto discutere, mentre Zielinski avrebbe di certo calciato se non fossero arrivati i crampi al flessore che lo hanno tirato via dal campo sul più bello. "Perché non ho fatto entrare Pio? Non volevo rischiare di mandare un giocatore in campo per calciare a freddo un rigore - ha spiegato Chivu dopo il match - Lui mi aveva dato la sua disponibilità per entrare, ma è responsabilità mia e devo tutelare la salute dei miei ragazzi. Calha è tornato da un infortunio proprio all'adduttore e non me la sentivo di mandarlo a calciare a freddo. È facile parlare da fuori. Io devo tutelare l'incolumità dei miei giocatori, ci aspetta un gennaio di fuoco, la scelta è mia cosi come la scelta di far riposare alcuni giocatori”. 

Leggi anche

Chivu: "I rigori non si possono allenare. Lautaro fuori? Era all'ottava partita in 20 giorni"

inter
rigori
chivu
calhanoglu
pio esposito

Ultimi video

00:33
Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

03:26
DICH PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "Da famiglia ci siamo stretti attorno a Pasalic"

00:35
L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi ko, frattura alla clavicola: sarà operato, il rientro a febbraio

01:43
Lazio, punte spuntate

Lazio, punte spuntate

01:47
Gasperini sfida la Juve

Gasperini sfida la Juve

01:13
DICH GROSSO PRE TORINO DICH

Grosso: "Siamo pronti per il Toro, anche senza Thorstvedt saremo super competitivi"

01:47
Gasp allo stadium

Gasp allo stadium

02:07
Una nuova Juventus

Una nuova Juventus

01:29
Buffon verso il Mondiale

Buffon verso il Mondiale

02:25
Neres-Hojlund...coppia ok

Neres-Hojlund...coppia ok

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 MCH

Brandt e Beier regalano al Dortmund il derby dei Borussia

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

04:35
Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

00:33
Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

I più visti di Inter

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Inter, le anticipazione della terza maglia 26/27: scelta la fantasia "retrò"

Contro il Bologna Chivu lancia Martinez. Calhanoglu recupera, ma si ferma Carlos Augusto

Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Non escludo nulla. Critici esasperati ci davano per finiti..."

Chivu: "I rigori non si possono allenare. Lautaro fuori? Era all'ottava partita in 20 giorni"

Chivu: "Subito un trofeo? Non sono a caccia di gloria personale. Il Bologna può mettere in crisi chiunque"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:35
Grosso carica Sassuolo: "Con il Toro sarà gara tosta, dubbio Pinamonti"
15:20
Atalanta, Palladino: "Contro il Genoa mi aspetto una prova di maturità"
15:00
Atalanta, Palladino: "Pasalic in lutto, con il Genoa non ci sarà"
14:24
Ranieri: "La mia Roma un gruppo d'oro, con la Juve partita molto importante"
Assane Diao (Como-Senegal): problema muscolare al bicipite femorale sinistro
13:29
Il caso Diao si chiude nel peggiore dei modi: niente Coppa d'Africa con il Senegal, torna a Como