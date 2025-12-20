Inter, l’ultima vittoria ai rigori nel 2017: perché Calhanoglu e Pio non hanno tirato

Anche la scelta di non far calciare Dimarco (l’ex Verona ne ha tirati 12, segnandone 9) ha fatto molto discutere, mentre Zielinski avrebbe di certo calciato se non fossero arrivati i crampi al flessore che lo hanno tirato via dal campo sul più bello. "Perché non ho fatto entrare Pio? Non volevo rischiare di mandare un giocatore in campo per calciare a freddo un rigore - ha spiegato Chivu dopo il match - Lui mi aveva dato la sua disponibilità per entrare, ma è responsabilità mia e devo tutelare la salute dei miei ragazzi. Calha è tornato da un infortunio proprio all'adduttore e non me la sentivo di mandarlo a calciare a freddo. È facile parlare da fuori. Io devo tutelare l'incolumità dei miei giocatori, ci aspetta un gennaio di fuoco, la scelta è mia cosi come la scelta di far riposare alcuni giocatori”.