Juventus e Inter: in chiave scudetto problemi simili, ma fame opposta. Tudor incide, Chivu deve dare la scossa

L'Inter, al contrario, si ritrova nuovamente a raccogliere i cocci di una serata in cui lo strapotere del recente passato è stato un lontano ricordo. Dal punto di vista dell'approccio alla gara c'è poco da dire a Chivu e al suo staff, ma qualcosa non sta funzionando e troppi uomini chiave sembrano ancora sideralmente distanti dalla propria versione migliore, quasi appagati se non stanchi da un ciclo che sembrava destinato a chiudersi in estate. Continuare a parlare della serata di Monaco di Baviera è controproducente, ma Bastoni, Barella, lo stesso Lautaro Martinez e Sommer devono velocemente alzare il proprio livello. Possono prendere spunto da Marcus Thuram per quello, da ammirare per atteggiamento e sacrificio, oltre che da Calhanoglu che è apparso più incisivo in zona gol che in mezzo al campo. In un contesto del genere però serve una scossa per evitare che la teoria del piano inclinato possa avere brutti effetti sulla stagione dell'Inter, ovvero che la pallina degli episodi sfortunati possa continuare a prendere velocità fino a distruggere tutto. Una scossa che solo Cristian Chivu può dare con interventi e decisioni forti, convinte, credibili. Un lavoro complicato e sicuramente difficile da attuare, ma lo stesso per il quale è stato chiamato e ha accettato di essere il volto post Simone Inzaghi. Dopo tre giornate e sei punti di distanza dalla vetta è già ora o mai più.