Paradosso Martinez: dà certezze ma l'Inter in estate comprerà un nuovo portiere. Il sogno è Svilar

Il ruolo del portiere è tra i più complicati in un campo di calcio. Ogni minimo errore può costare un gol e magari addirittura la partita. Per questo, a livello mentale, la vita del secondo è davvero durissima: giochi poco e quando lo fai non hai margine di errore. Un concetto che Josep Martinez sta provando sulla sua pelle.
Lo spagnolo è approdato all'Inter un anno e mezzo fa con il complesso compito di vice Sommer e per il momento, quando chiamato in causa, non ha mai deluso. L'ex Genoa ha dovuto difendere i pali nerazzurri anche in momenti molto delicati, come il periodo in cui il suo collega svizzero era ai box con un dito rotto. Pepo è sceso in campo in partite pesanti, come il match scudetto al Maradona contro il Napoli, dando sempre sicurezza al reparto e senza mai macchiarsi di errori pesanti. In questa stagione, complici anche alcune incertezze di Sommer, sembrava potesse esserci il sorpasso, invocato anche da buona parte del popolo nerazzurro. A frenare la scalata di Martinez, il terribile incidente stradale di cui si è reso protagonista e in cui un 81enne in carrozzina ha perso la vita. Pepo, descritto da tutti come un ragazzo timido e riservato, ha fatto fatica a superarlo, ma ora, con il rientro in campo da titolare, il peggio sembra alle spalle.
"Quanto accaduto a ottobre è una tragedia personale molto spiacevole ed è difficile da superare per chiunque. Josep però è sempre pronto ad aiutare la squadra quando il suo allenatore lo manda in campo", le parole dell'agente dello spagnolo, Sergio Barila, dopo la buona prestazione in semifinale di Supercoppa contro il Bologna. "Non mi ha sorpreso. Martinez è un grande portiere, lo ha sempre dimostrato. Per questo l'Inter l'ha preso dal Genoa". Poi la chiosa sul futuro: "Pepo è contento all'Inter, sia professionalmente che personalmente".
Nonostante le ottime prestazioni di Martinez, in estate l'Inter potrebbe acquistare un nuovo portiere. Sommer sembra destinato all'addio, e i nerazzurri stanno già sondando il mercato. I nomi sul taccuino di Piero Ausilio sono diversi: da alcuni molto complessi per costi (Guglielmo Vicario del Tottenham e il sogno Mile Svilar dalla Roma) fino ad altri più abbordabili come Noah Atubolu del Friburgo, giovane portiere nel giro della nazionale tedesca e in scadenza nel 2027, ed Elia Caprile che in questa stagione sta emergendo come uno dei migliori portieri della Serie A.