Paradosso Martinez: dà certezze ma l'Inter in estate comprerà un nuovo portiere. Il sogno è Svilar

Lo spagnolo è approdato all'Inter un anno e mezzo fa con il complesso compito di vice Sommer e per il momento, quando chiamato in causa, non ha mai deluso. L'ex Genoa ha dovuto difendere i pali nerazzurri anche in momenti molto delicati, come il periodo in cui il suo collega svizzero era ai box con un dito rotto. Pepo è sceso in campo in partite pesanti, come il match scudetto al Maradona contro il Napoli, dando sempre sicurezza al reparto e senza mai macchiarsi di errori pesanti. In questa stagione, complici anche alcune incertezze di Sommer, sembrava potesse esserci il sorpasso, invocato anche da buona parte del popolo nerazzurro. A frenare la scalata di Martinez, il terribile incidente stradale di cui si è reso protagonista e in cui un 81enne in carrozzina ha perso la vita. Pepo, descritto da tutti come un ragazzo timido e riservato, ha fatto fatica a superarlo, ma ora, con il rientro in campo da titolare, il peggio sembra alle spalle.