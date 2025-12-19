Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Non escludo nulla. Critici esasperati ci davano per finiti..."

"Un regalo per i tifosi a gennaio visto l'infortunio di Dumfries? Non escludo nulla ma la rosa risponde pienamente alle esigenze dell'allenatore e della società". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Supercoppa italiana Live su Italia 1 prima della seconda semifinale tra i nerazzurri e il Bologna. "Un confronto con Ausilio e Baccin lo faremo e valuteremo il da farsi - ha proseguito - Gennaio è un mercato di riparazione e noi non dobbiamo riparare niente, magari fare i conti con qualche infortunio. Ma spesso non ci sono giocatori che garantiscono qualità maggiore a quella dei giocatori che già hai".



Per Chivu arrivano parole di elogio: "Siamo orgogliosi e fieri di averlo scelto, è un allenatore moderno, ha tante qualità. È stato scelto da tutta l'area tecnica e la proprietà ha avallato. Abbiamo avuto coraggio e i dirigenti devono avere coraggio. Chivu ha grandi capacità di comunicazione ma è un aspetto non prioritario, è un allenatore giovane e moderno e può fare molto bene per l'Inter". Poi un messaggio ai vecchi detrattori: "C'era chi ci dava per finiti? Noi siamo l'Inter, siamo dirigenti d'esperienza, dobbiamo confrontarci coi momenti negativi come giugno. Fa parte della professione, del lavoro, non diamo tanto retta a questo, sono i critici forse un po' esasperati. Prima di giudicare bisogna avere tempo, il modello Inter è ancora competitivo. Le critiche le lasciamo dove le abbiamo trovate", ha concluso Marotta.