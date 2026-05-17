Inter lascia San Siro su bus scoperto, parte festa in città

17 Mag 2026 - 19:36

L'Inter sta lasciando faticosamente San Siro a bordo di un bus scoperto per festeggiare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Tra un tripudio di migliaia di persone all'esterno, Dimarco e compagni si apprestano a celebrare la loro grande stagione per le vie di una Milano vestita a festa di colori nerazzurri. Il percorso della comitiva nerazzurra partita da San Siro, proseguirà in Viale Caprilli, Piazzale Lotto, Via Monte Rosa, Buonarroti, Via Giotto, Via del Burchiello Via Guido d'Arezzo, Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via Monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Cordusio Via Orefici e si concluderà con il tripudio in Piazza del Duomo.

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