Inter, festa scudetto e Coppa Italia: la giornata LIVE

Domenica 17 maggio l'Inter dà appuntamento ai tutti i propri tifosi per celebrare il Double, lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di oggi sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro: da San Siro al Duomo, una no-stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. Ecco il programma dei festeggiamenti con le dichiarazioni dei protagonisti, le clip più significative e le migliori foto.