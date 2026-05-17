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DA SAN SIRO AL DUOMO

Inter, festa scudetto e Coppa Italia: la giornata LIVE

Il club nerazzurro ha reso noto i dettagli delle celebrazioni: dal match col Verona alla sfilata per le vie della città

17 Mag 2026 - 11:06
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Domenica 17 maggio l'Inter dà appuntamento ai tutti i propri tifosi per celebrare il Double, lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di oggi sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro: da San Siro al Duomo, una no-stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. Ecco il programma dei festeggiamenti con le dichiarazioni dei protagonisti, le clip più significative e le migliori foto.

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