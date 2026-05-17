Curva Nord Atalanta: vogliamo lo stesso atteggiamento della Primavera

17 Mag 2026 - 19:14

Striscione polemico verso l'Atalanta durante il primo tempo della partita di campionato col Bologna. Verso il 35', per circa cinque minuti, i tifosi della Curva Nord della New Balance Arena di Bergamo hanno invitato i giocatori a prendere esempio dalla Primavera, sfilata prima del match per il giro d'onore con la Coppa Italia di categoria vinta. "Primavera: empatia col proprio pubblico ed emozioni libere nel vento. Prima squadra: nella nuova stagione pretendiamo questo tipo di atteggiamento", recitava il doppio striscione. 

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