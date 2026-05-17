Juve, Locatelli: 'Spalletti? Le responsabilità sono nostre, io sono distrutto"

"Non penso che Spalletti debba essere messo in discussione, in campo ci andiamo noi e le responsabilità sono nostre: abbiamo fatto una gara bruttissima, i tifosi hanno diritto di criticarci": così il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, dopo la sconfitta contro lo Fiorentina per 0-2 all'Allianz Stadium. "La dirigenza non ha detto nulla perché non c'è niente da dire - ha spiegato sull'incontro negli spogliatoi post-partita - e da capitano sono distrutto: i primi a dover farsi un esame di coscienza siamo noi, se non dovessimo raggiungere la Champions League sarebbe una cosa molto grave".