Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
klauscondicio

Inter-Sassuolo, continua la protesta della Curva Nord: il racconto dall'interno dello stadio

Klaus Davi ha seguito Inter-Sassuolo dal secondo anello verde per capire il termometro della Curva Nord

22 Set 2025 - 14:14

Continua la protesta della Curva Nord verso la società Inter, anche contro il Sassuolo i tifosi hanno festeggiato le due reti che sono valse la vittoria nerazzurra ma senza fare cori, a eccezione di uno come testimonia il racconto di Klaus Davi, che si è "infiltrato" nel secondo anello verde per capire il termometro della tifoseria interista.

Nel reportage si sente il capo ultrà Tony di Modugno arringato i tifosi col megafono: "La Curva Nord ha fatto la storia, qualsiasi cosa sia successa non cambia. Aspetteremo che succeda qualcosa per sostenere la squadra. La Curva Nord non ce l'ha con la squadra. Faremo un coro solo all'allenatore visto che è l'unico che ha preso le difese della Nord".

Prima della partita, davanti al Baretto 1957 adiacente allo stadio, tradizionale luogo di ritrovo dei sostenitori interisti, era stato collocato uno striscione con scritto: "Hanno (i giocatori, ndr) bisogno di una curva che li sostenga (sono le parole di Chivu in conferenza, ndr). Società: questa è mentalità".

© klauscondicio

© klauscondicio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:16
Juve, calma e lavoro

Juve, calma e lavoro

01:26
Napoli-Pisa 35 anni dopo

Napoli-Pisa 35 anni dopo

01:31
Marotta lancia l'allarme

Marotta lancia l'allarme

01:11
Juve, rabbia arbitri

Juve, rabbia arbitri

01:14
Pulisic uomo in più

Pulisic uomo in più

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

00:19
MCH DORTMUND-WOLFSBURG 1-0 MCH

Il gran tiro di Adeyemi stende il Wolfsburg

00:34
Chivu: "Importante saper soffrire"

Chivu: "Importante saper soffrire"

00:45
Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

02:07
Lazio-Roma 0-1: gli highlights

Lazio-Roma 0-1: gli highlights

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

I più visti di Inter

DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

Marotta: "San Siro? Scenario imbarazzante, se non si risolve a Milano andremo altrove"

Dimarco-Augusto: la corsia sinistra dell'Inter affonda il Sassuolo, Chivu ritrova i tre punti

Chivu: "Un Martinez giocherà... Rumore dei nemici? Non guardo in faccia a nessuno"

Per Lautaro lavoro personalizzato sul campo, per il Sassuolo si scaldano Esposito e Bonny

Francesco Pio Esposito

Inter, senza Lautaro striscia positiva. E per Pio Esposito settimana da sogno

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:10
Inchiesta Prisma, Agnelli: "Patteggiamento scelta sofferta, ma giusta"
15:29
Caso Juve: Gup Roma dà ok a patteggiamento ex vertici club
15:02
Ekitike: "La concorrenza non mi fa paura, voglio prendermi il Liverpool e la Francia"
14:31
Inchiesta Prisma, ex vertici Juve pattegiano pena
14:30
Pisa, i convocati di Gilardino: out anche Toure