Inter-Sassuolo, continua la protesta della Curva Nord: il racconto dall'interno dello stadio

Klaus Davi ha seguito Inter-Sassuolo dal secondo anello verde per capire il termometro della Curva Nord
Continua la protesta della Curva Nord verso la società Inter, anche contro il Sassuolo i tifosi hanno festeggiato le due reti che sono valse la vittoria nerazzurra ma senza fare cori, a eccezione di uno come testimonia il racconto di Klaus Davi, che si è "infiltrato" nel secondo anello verde per capire il termometro della tifoseria interista.
Nel reportage si sente il capo ultrà Tony di Modugno arringato i tifosi col megafono: "La Curva Nord ha fatto la storia, qualsiasi cosa sia successa non cambia. Aspetteremo che succeda qualcosa per sostenere la squadra. La Curva Nord non ce l'ha con la squadra. Faremo un coro solo all'allenatore visto che è l'unico che ha preso le difese della Nord".
Prima della partita, davanti al Baretto 1957 adiacente allo stadio, tradizionale luogo di ritrovo dei sostenitori interisti, era stato collocato uno striscione con scritto: "Hanno (i giocatori, ndr) bisogno di una curva che li sostenga (sono le parole di Chivu in conferenza, ndr). Società: questa è mentalità".
