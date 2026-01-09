Logo SportMediaset

Calcio

Kakà non ha perso il tocco: rigore da maestro alla Kings World Cup

Rimonta epica del Brasile contro il Qatar

09 Gen 2026 - 13:15
01:01 

La seconda partita del Brasile nella Kings World Cup Nations, il Mondiale per Nazioni della Kings League alla Trident Arena di San Paolo, regala uno dei momenti più iconici della competizione. Durante la sfida tra Brasile e Qatar, con i padroni di casa in difficoltà sul punteggio di 4 a 1, la selezione verdeoro ha sfruttato il rigore presidenziale, la regola di Kings League che permette a uno dei presidenti della squadra di calciare un rigore, per invertire l'inerzia del match. Sul dischetto si è presentato Ricardo Kaká. Il Pallone d'Oro 2007, oggi alla guida della nazionale brasiliana della Kings League insieme a Neymar Jr e ai principali creator del paese, ha trasformato un elegante rigore riaprendo i giochi. L'esultanza ha unito presente e passato: un abbraccio con Neymar, che ha seguito tutta la partita nella cabina di commento, e il ritorno della storica maglia I Belong to Jesus, lanciata a Kaká da un fan dalle tribune. Prima della partita, negli spogliatoi del Brasile, Kaká ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra dicendo: "Divertitevi! Il calcio è anche divertimento. Sul calcio è già praticamente stato fatto e detto tutto. Quindi, entrate in campo e basta: il massimo rispetto che potete portare a questo sport è giocare con il talento e le abilità che avete."

La spinta del rigore presidenziale ha propiziato il sorpasso finale per 7 a 6, sigillato dalla rete di Lipão Pinheiro, già premiato con la Golden Crown, gli awards della Kings League, come miglior giocatore della scorsa stagione. Il Brasile resta così pienamente in corsa per il titolo mondiale in questa competizione che si concluderà il 17 gennaio con la grande finale all'Allianz Parque di San Paolo. L'attenzione ora si sposta sull'Italia. Gli Azzurri guidano il proprio girone davanti a Francia, Algeria e Polonia e torneranno in campo domenica 11 gennaio alle ore 19:00 italiane per la sfida decisiva contro l'Algeria.

