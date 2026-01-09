Kings World Cup: Kaká show, rigore e discorso motivazionale

Momento di pura nostalgia e spettacolo alla Kings World Cup Nations di San Paolo. Il Brasile, sotto 1-4 contro il Qatar, ha ribaltato le sorti del match (vinto poi 7-6) grazie alla scossa data da Ricardo Kaká. Il Pallone d'Oro 2007 ha trasformato il "rigore presidenziale" dando il via alla rimonta, per poi regalare un'esultanza iconica: abbraccio con Neymar e indosso la leggendaria t-shirt "I Belong to Jesus", lanciatagli da un tifoso.