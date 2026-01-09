Telefonata di Elkann a Spalletti dopo il Sassuolo: "Questa è vera Juve"

La vittoria per 2-0 sul campo del Sassuolo non ha portato in dote solo il quarto posto in classifica ma anche la piena benedizione della proprietà. Al termine del match, John Elkann ha telefonato personalmente a Luciano Spalletti per complimentarsi della prestazione e della svolta impressa alla squadra, finalmente uscita dalle sabbie mobili di un avvio complicato. Secondo le ricostruzioni di Alfredo Pedullà e Tuttosport, il numero uno di Exor ha usato parole al miele per il tecnico toscano: "Grazie, questa è vera Juve. Mi sono divertito, continuate così".