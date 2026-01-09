Inter, Coca Cola nuovo sponsor: il comunicato

Coca-Cola scende in campo al fianco di FC Internazionale Milano, dando vita a una partnership triennale che vede il brand diventare Official Soft Drink Partner e Powerade nuovo Official Sports Drink Partner del Club nerazzurro. La collaborazione coinvolgerà la prima squadra maschile, le Inter Women e i giovani talenti dell’Inter U23. Coca-Cola vanta una lunga storia di vicinanza allo sport e un legame speciale con il calcio, simbolo universale di passione e condivisione, e si impegna a sostenere chi scende in campo, celebrando allo stesso tempo la forza dello sport come veicolo di unione, divertimento e valori positivi. La partnership siglata con l’Inter rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso: insieme, Coca-Cola e il Club nerazzurro daranno vita a iniziative e attività pensate per coinvolgere i tifosi e la comunità, celebrando la passione per il calcio e lo spirito sportivo. La collaborazione prevede l’esclusività nella categoria dei soft e sport drink insieme ad attività di branding con Coca-Cola e Powerade, campagne promozionali dedicate, contenuti social ed eventi esclusivi.