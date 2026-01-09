Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della trasferta di domenica pomeriggio sul campo della Fiorentina. Christopher Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo: l'attaccante rossonero ha lavorato con quelli che ieri hanno giocato poco o non sono scesi in campo contro il Genoa. L'ex Chelsea ha dunque smaltito il problema al piede che aveva rimediato a fine 2025 contro il Verona che gli aveva fatto saltare i primi due impegni del Milan nel 2026 e sarà disponibile contro i viola.