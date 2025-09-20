Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-SASSUOLO

Chivu: "Un Martinez giocherà... Rumore dei nemici? Non guardo in faccia a nessuno"

"Lautaro è a disposizione. Serve maturità abbinata alla concretezza e al gioco per fare risultato"

20 Set 2025 - 15:05

Dopo le sconfitte contro Udinese e Juve, l'Inter ospita il Sassuolo a San Siro con l'obiettivo di invertire la rotta in campionato sulla scia della vittoria in Champions con l'Ajax. E Cristian Chivu ha le idee chiare sul gruppo nerazzurro e sulla via da seguire. "La maturità deve essere abbinata alla concretezza e al gioco per portare a casa il risultato - ha spiegato il tecnico -. Ci siamo dimenticati della forza di questa squadra e non è giusto. Il 'rumore dei nemici'? Non guardo in faccia a nessuno". Poi qualche indizio di formazione: "Lautaro è a disposizione, vedremo. Un Martinez comunque giocherà sicuramente...".

LA CONFERENZA DI CHIVU

La maturità farà la differenza col Sassuolo?
"La maturità deve essere abbinata alla concretezza e al gioco per portare a casa il risultato"

Il "rumore dei nemici" come stimolo
"Ho mille altre cose a cui pensare. Il rumore dei nemici fa parte del gioco. E' sempre stato di attualità fin dal primo mio giorno. Io non guardo in faccia a nessuno e vado avanti per la mia strada. Sono molto preso ad aiutare i ragazzi e convincerli che questa squadra è forte. Fino a marzo tutto il mondo parlava dell'Inter. Poi ci siamo dimenticati della forza di questa squadra e non è giusto. Capisco le delusioni, ma non dobbiamo mai dimenticare che questa squadra l'anno scorso ha fatto una grande stagione, ha attributi e ha qualità. Mi permette di stare sereno e tranquillo e di preoccuparmi solo di come tirare fuori il massimo da tutti"

Come sta Lautaro, Martinez al posto di Sommer?
"Lautaro si è allenato con noi. Mercoledì si era messo a disposizione della squadra anche se non era al massimo. Un capitano deve fare questo perché capisce i momenti. Anche se faceva fatica a camminare è venuto in panchina ed era pronto a scendere in campo. Ha fatto terapie e ora è a disposizione. Josep Martinez al posto di Sommer? Un Martinez giocherà..."

Insidia Sassuolo
"Tutte le gare nascondono insidie. Il Sassuolo è una squadra ben preparata e organizzata. Ci può mettere in difficoltà con l'organizzazione e gli esterni. Dovremo essere pronti"

Pio Esposito alternativa a Lautaro?
"Sta facendo bene. E' un ragazzo che ha tanta voglia, qualità e fame. E' consapevole di dove si trova e cosa deve fare. Mi piace come si allena. Come lui però lo fanno tutti gli attaccanti e sono tutte alternative valide"

Le risposte dei "vecchi"
"Non parlo di vecchi e di nuovi. La meritocrazia è il primo criterio nelle scelte. Ma non solo per la formazione iniziale, perché sono molto importante anche i cinque cambi. Le sostituzioni spostano l'andatura e il risultato di una gara. A Torino l'abbiamo ribaltata con i cambi, poi purtroppo le cose sono finite male. Il valore di un giocatore non dipende dal fatto che parta titolare o meno. Se è così non va bene perché dimostrerebbero solo egoismo. Tutti sanno che avranno modo di giocare dall'inizio o di subentrare"

Calhanoglu
"Gli mancava ritmo, come manca a Bisseck e Frattesi. Sono giocatori che hanno avuto problemi fisici alla fine della scorsa stagione e se lo sono portati dietro per mesi. Piano piano, allenandosi tutti i giorni e giocando alcuni spezzoni, la condizione migliorerà. Il valore che ci dà Calha in mezzo al campo è fondamentale"

Luis Henrique e Diouf
"Avremo modo di vedere anche loro. Le partite giocate finora non ci hanno permesso di fare certi tipi di cambi. Ho la mia visione su tutto quello che accade e mi prendo la responsabilità. Loro dimostrano tutti i giorni di meritare di stare in questa squadra e prima o poi avranno le loro occasioni. Andy è più una mezzala. Da play non ho ancora avuto modo di vederlo e non credo che sia possibile, ma va provato. Luis può giocare a destra e a sinistra e a me non è dispiaciuto anche da mezzala più dentro al campo"

Motivazione mentalità
"La motivazione e la mentalità sono importanti soprattutto in un gruppo come questo. La squadra ha bisogno di sostegno, di certezze e anche di una curva che la incoraggia. Ha bisogno di queste piccole cose. Qualcuno potrà dire che sono campioni e queste cose le devono avere in automatico, ma anche loro sono umani e hanno una sensibilità. Comunque possono fare di più"

Pio Esposito sotto pressione?
"E' un ragazzo eccezionale. Lo conosco da piccolo e abbiamo lavorato insieme. Capisce tanto di calcio da quando ha 13 anni, poi è anche esploso fisicamente ed è migliorato nell'apprendere le situazioni di gioco. Sa anche come lavorare per migliorare i difetti che ha. Dopo il Mondiale per Club si è meritato il posto in squadra senza che io incidessi sulla scelta della società"

inter-sassuolo
chivu
conferenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

01:39
DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

01:08
Fabio Grosso

Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà difficilissima"

01:23
Le parole di Da Cunha

Da Cunha: il perno del centrocampo del Como

01:32
Domani Cremonese-Parma

Domani Cremonese-Parma

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

01:30
Bologna, arriva il Genoa

Bologna, arriva il Genoa

01:46
Domani Lazio-Roma

Lazio-Roma: Sarri sogna l'aggancio nel derby con Gasp

01:58
Il Milan a Udine

Il Milan a Udine

02:10
Oggi Verona-Juventus

Oggi Verona-Juventus

01:40
Di Gregorio titolare

Di Gregorio titolare

01:34
DICH TOTTI SUL LAZIO-ROMA 19/09 SRV

Totti: "Vi spiego il derby di Roma…"

01:49
DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

00:18
DICH TOTTI SU NAZIONALE E GATTUSO 19/09 SRV

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano…"

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

I più visti di Inter

Thuram incorna l'Ajax, Chivu esordisce in Champions con una vittoria scaccia crisi

Per Lautaro lavoro personalizzato sul campo, per il Sassuolo si scaldano Esposito e Bonny

L'Inter allontana i fantasmi dello Stadium: l'Europa è ancora il suo habitat e quell'intesa Pio-Thuram...

Ajax-Inter, le immagini del debutto nerazzurro in Champions League

Juventus-Inter: le foto più belle del Derby d'Italia

Lautaro tiene in ansia l'Inter: problema alla schiena ma parte per Amsterdam. Si scalda Bonny

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:20
Juve, l'ex Toni: "Vlahovic ha un'unica colpa: guadagna troppo. Ma..."
14:29
Lazio, Pedro: "Derby chance per ripartire"
13:39
Parma, lesione alla coscia destra per Valenti
13:19
Sassuolo, Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà gara difficilissima"
12:14
Cagliari, partenza super: meglio di così solo ai tempi di Riva