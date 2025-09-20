Chivu: "Un Martinez giocherà... Rumore dei nemici? Non guardo in faccia a nessuno"

La maturità farà la differenza col Sassuolo?

"La maturità deve essere abbinata alla concretezza e al gioco per portare a casa il risultato"



Il "rumore dei nemici" come stimolo

"Ho mille altre cose a cui pensare. Il rumore dei nemici fa parte del gioco. E' sempre stato di attualità fin dal primo mio giorno. Io non guardo in faccia a nessuno e vado avanti per la mia strada. Sono molto preso ad aiutare i ragazzi e convincerli che questa squadra è forte. Fino a marzo tutto il mondo parlava dell'Inter. Poi ci siamo dimenticati della forza di questa squadra e non è giusto. Capisco le delusioni, ma non dobbiamo mai dimenticare che questa squadra l'anno scorso ha fatto una grande stagione, ha attributi e ha qualità. Mi permette di stare sereno e tranquillo e di preoccuparmi solo di come tirare fuori il massimo da tutti"